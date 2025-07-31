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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/abd-senatosu-israile-silah-satisinin-engellenmesini-iceren-2-tasariyi-reddetti-1098262989.html
ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini içeren 2 tasarıyı reddetti
ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini içeren 2 tasarıyı reddetti
Sputnik Türkiye
ABD Senatosu, İsrail'e silah satışının engellenmesini öngören iki tasarıyı oylamada reddetti. Senatör Sanders'ın sunduğu iki tasarı, İsrail'e 675 milyon... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T09:33+0300
2025-07-31T09:33+0300
dünya
abd senatosu
bernie sanders
i̇srail
abd
silah satışı
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ABD'li bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın hazırladığı iki tasarı, akşam saatlerinde Senato Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu.Senatörler, "İsrail'e 675 milyon dolardan fazla silah satışını engellemeyi" amaçlayan ilk tasarıyı 27 "evet" oyuna karşılık 70 "hayır" oyu ile reddetti.Daha sonra oylanan "İsrail'e binlerce otomatik saldırı tüfeği satışının engellenmesini" öngören tasarıda da 24 "evet" oyu çıkarken, 73 "hayır" oyu kullanıldı.Sanders'ın sunduğu her iki tasarı da reddedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/abd-guney-kore-ticaret-anlasmasi-450-milyar-dolari-asti-iki-hafta-icinde-buyuk-bir-meblag-yatirim-1098259112.html
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abd senatosu, bernie sanders, i̇srail, abd, silah satışı
abd senatosu, bernie sanders, i̇srail, abd, silah satışı

ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini içeren 2 tasarıyı reddetti

09:33 31.07.2025
© AA / Celal GüneşABD senatosu
ABD senatosu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© AA / Celal Güneş
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ABD Senatosu, İsrail'e silah satışının engellenmesini öngören iki tasarıyı oylamada reddetti. Senatör Sanders'ın sunduğu iki tasarı, İsrail'e 675 milyon dolardan fazla silah satışını ve binlerce otomatik saldırı tüfeği satışının engellenmesini öngörüyordu.
ABD'li bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın hazırladığı iki tasarı, akşam saatlerinde Senato Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu.
Senatörler, "İsrail'e 675 milyon dolardan fazla silah satışını engellemeyi" amaçlayan ilk tasarıyı 27 "evet" oyuna karşılık 70 "hayır" oyu ile reddetti.
Daha sonra oylanan "İsrail'e binlerce otomatik saldırı tüfeği satışının engellenmesini" öngören tasarıda da 24 "evet" oyu çıkarken, 73 "hayır" oyu kullanıldı.
Sanders'ın sunduğu her iki tasarı da reddedildi.
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