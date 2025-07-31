https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/abd-senatosu-israile-silah-satisinin-engellenmesini-iceren-2-tasariyi-reddetti-1098262989.html
ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini içeren 2 tasarıyı reddetti
ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini içeren 2 tasarıyı reddetti
Sputnik Türkiye
ABD Senatosu, İsrail'e silah satışının engellenmesini öngören iki tasarıyı oylamada reddetti. Senatör Sanders'ın sunduğu iki tasarı, İsrail'e 675 milyon... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T09:33+0300
2025-07-31T09:33+0300
2025-07-31T09:33+0300
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ABD'li bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın hazırladığı iki tasarı, akşam saatlerinde Senato Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu.Senatörler, "İsrail'e 675 milyon dolardan fazla silah satışını engellemeyi" amaçlayan ilk tasarıyı 27 "evet" oyuna karşılık 70 "hayır" oyu ile reddetti.Daha sonra oylanan "İsrail'e binlerce otomatik saldırı tüfeği satışının engellenmesini" öngören tasarıda da 24 "evet" oyu çıkarken, 73 "hayır" oyu kullanıldı.Sanders'ın sunduğu her iki tasarı da reddedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/abd-guney-kore-ticaret-anlasmasi-450-milyar-dolari-asti-iki-hafta-icinde-buyuk-bir-meblag-yatirim-1098259112.html
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abd senatosu, bernie sanders, i̇srail, abd, silah satışı
abd senatosu, bernie sanders, i̇srail, abd, silah satışı
ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini içeren 2 tasarıyı reddetti
ABD Senatosu, İsrail'e silah satışının engellenmesini öngören iki tasarıyı oylamada reddetti. Senatör Sanders'ın sunduğu iki tasarı, İsrail'e 675 milyon dolardan fazla silah satışını ve binlerce otomatik saldırı tüfeği satışının engellenmesini öngörüyordu.
ABD'li bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın hazırladığı iki tasarı, akşam saatlerinde Senato Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu.
Senatörler, "İsrail'e 675 milyon dolardan fazla silah satışını engellemeyi" amaçlayan ilk tasarıyı 27 "evet" oyuna karşılık 70 "hayır" oyu ile reddetti.
Daha sonra oylanan "İsrail'e binlerce otomatik saldırı tüfeği satışının engellenmesini" öngören tasarıda da 24 "evet" oyu çıkarken, 73 "hayır" oyu kullanıldı.
Sanders'ın sunduğu her iki tasarı da reddedildi.