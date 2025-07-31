https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/abd-senatosu-israile-silah-satisinin-engellenmesini-iceren-2-tasariyi-reddetti-1098262989.html

ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini içeren 2 tasarıyı reddetti

ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini içeren 2 tasarıyı reddetti

Sputnik Türkiye

ABD Senatosu, İsrail'e silah satışının engellenmesini öngören iki tasarıyı oylamada reddetti. Senatör Sanders'ın sunduğu iki tasarı, İsrail'e 675 milyon... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T09:33+0300

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abd senatosu

bernie sanders

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abd

silah satışı

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ABD'li bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın hazırladığı iki tasarı, akşam saatlerinde Senato Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu.Senatörler, "İsrail'e 675 milyon dolardan fazla silah satışını engellemeyi" amaçlayan ilk tasarıyı 27 "evet" oyuna karşılık 70 "hayır" oyu ile reddetti.Daha sonra oylanan "İsrail'e binlerce otomatik saldırı tüfeği satışının engellenmesini" öngören tasarıda da 24 "evet" oyu çıkarken, 73 "hayır" oyu kullanıldı.Sanders'ın sunduğu her iki tasarı da reddedildi.

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abd senatosu, bernie sanders, i̇srail, abd, silah satışı