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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/trump-abd-cin-ticaret-gorusmeleri-iyi-gidiyor-taraflar-muhtemelen-adil-bir-anlasma-uzerinde-1098257176.html
Trump: ABD-Çin ticaret görüşmeleri 'iyi gidiyor', taraflar muhtemelen adil bir anlaşma üzerinde anlaşacak
Trump: ABD-Çin ticaret görüşmeleri 'iyi gidiyor', taraflar muhtemelen adil bir anlaşma üzerinde anlaşacak
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile arasındaki devam eden ticaret görüşmelerinin 'iyi gittiğini' ifade etti. 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T21:59+0300
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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD ile Çin arasındaki devam eden ticaret görüşmelerinin 'iyi gittiğini' ve adil bir anlaşmaya varma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.Trump gazetecilere, "Çin ile iyi gidiyoruz. Bence her şey çok iyi sonuçlanacak. Aynı yoldayız. Çin ile çok adil bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum." dedi.ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Hazine Bakanı Scott Bessent, bu haftanın başlarında Başbakan Yardımcısı He Lifeng liderliğindeki Çin ticaret heyeti ile görüşmelerde bulundu. Görüşmelerin ardından Greer, müzakerelerin 'samimi' geçtiğini ve Washington'ın 'olumlu bir şekilde' ilerlemek istediğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/trump-hindistana-rusya-ile-olan-isbirligiden-dolayi-yuzde-25-gumruk-vergisi-uygulanacak-1098255044.html
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abd, donald trump, scott bessent, abd, çin, washington, hazine
abd, donald trump, scott bessent, abd, çin, washington, hazine

Trump: ABD-Çin ticaret görüşmeleri 'iyi gidiyor', taraflar muhtemelen adil bir anlaşma üzerinde anlaşacak

21:59 30.07.2025
© AA / Yasin ÖztürkDonald Trump, İskoçya'da
Donald Trump, İskoçya'da - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
© AA / Yasin Öztürk
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile arasındaki devam eden ticaret görüşmelerinin 'iyi gittiğini' ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD ile Çin arasındaki devam eden ticaret görüşmelerinin 'iyi gittiğini' ve adil bir anlaşmaya varma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.
Trump gazetecilere, "Çin ile iyi gidiyoruz. Bence her şey çok iyi sonuçlanacak. Aynı yoldayız. Çin ile çok adil bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum." dedi.
ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Hazine Bakanı Scott Bessent, bu haftanın başlarında Başbakan Yardımcısı He Lifeng liderliğindeki Çin ticaret heyeti ile görüşmelerde bulundu. Görüşmelerin ardından Greer, müzakerelerin 'samimi' geçtiğini ve Washington'ın 'olumlu bir şekilde' ilerlemek istediğini söyledi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
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