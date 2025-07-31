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ABD basını: Trump, AB Komisyonu Başkanı'nı Rusya'dan enerji almaktan vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı
ABD basını: Trump, AB Komisyonu Başkanı'nı Rusya'dan enerji almaktan vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı
Sputnik Türkiye
ABD basınında yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesindeki en büyük önceliği, kendisini... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T12:44+0300
2025-07-31T12:44+0300
dünya
abd
politico
donald trump
ab
ab komisyonu
ursula von der leyen
görüşme
ikna
rusya
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Derginin ismi açıklanmayan bir ABD'li bürokrata dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB ile ticaret görüşmelerindeki en büyük önceliği, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Rus enerjisini satın almaktan vazgeçirmeye çalışmak oldu.Kaynağın ifade ettiği üzere, ABD Başkanı von der Leyen’den görev süresi boyunca bir trilyon dolar değerinde ABD yakıtı satın alma sözü vermesini talep etti.Kaynak ayrıca Beyaz Saray'da enerji ticareti konusunda farklı pozisyonlar alan iki grup olduğunu, bir grubun Rus gazının Avrupa'ya gönderilmesine olanak sağlayacak bir anlaşmayı savunurken, diğerinin ise bu tür sevkiyatların ABD'nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatında elde ettiği 'kazanımları boşa çıkarabileceğini' savunduğunu belirtti.Bu bağlamda Amerikan petrol ve gaz şirketleri, Rus enerji kaynaklarına yönelik yaptırımların kaldırılması durumu için bir strateji geliştiriyor. Bu şirketlerden birinin ismi açıklanmayan yöneticisi, yaptığı açıklamada ABD'nin bu seçeneği 'kaçınılmaz' görmediğini, ancak yine de böyle bir olasılığı değerlendirdiğini söyledi.Diğer yandan, Amerikan petrol ve gaz sektörünün diğer temsilcileri Trump yönetimini, Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesinin Trump'ın ABD'den enerji ihracatını artırmayı hedefleyen ekonomik ve enerji politikalarına aykırı olacağı konusunda uyarıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/rdif-baskani-dmitriev-von-der-leyen-yonetimindeki-ab-sanayisizlesme-ve-gerileme-ile-karsi-karsiya-1097846738.html
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abd, politico, donald trump, ab, ab komisyonu, ursula von der leyen, görüşme, ikna, rusya, yakıt, akaryakıt, beyaz saray
abd, politico, donald trump, ab, ab komisyonu, ursula von der leyen, görüşme, ikna, rusya, yakıt, akaryakıt, beyaz saray

ABD basını: Trump, AB Komisyonu Başkanı'nı Rusya'dan enerji almaktan vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı

12:44 31.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn MartinUrsula von der Leyen-Donald Trump görüşmesi
Ursula von der Leyen-Donald Trump görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ABD basınında yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesindeki en büyük önceliği, kendisini Rusya’dan enerji satın alımını durdurmaya ikna etmeye çalışmaktı.
Derginin ismi açıklanmayan bir ABD'li bürokrata dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB ile ticaret görüşmelerindeki en büyük önceliği, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Rus enerjisini satın almaktan vazgeçirmeye çalışmak oldu.
Kaynağın ifade ettiği üzere, ABD Başkanı von der Leyen’den görev süresi boyunca bir trilyon dolar değerinde ABD yakıtı satın alma sözü vermesini talep etti.
Kaynak ayrıca Beyaz Saray'da enerji ticareti konusunda farklı pozisyonlar alan iki grup olduğunu, bir grubun Rus gazının Avrupa'ya gönderilmesine olanak sağlayacak bir anlaşmayı savunurken, diğerinin ise bu tür sevkiyatların ABD'nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatında elde ettiği 'kazanımları boşa çıkarabileceğini' savunduğunu belirtti.
Bu bağlamda Amerikan petrol ve gaz şirketleri, Rus enerji kaynaklarına yönelik yaptırımların kaldırılması durumu için bir strateji geliştiriyor. Bu şirketlerden birinin ismi açıklanmayan yöneticisi, yaptığı açıklamada ABD'nin bu seçeneği 'kaçınılmaz' görmediğini, ancak yine de böyle bir olasılığı değerlendirdiğini söyledi.
Diğer yandan, Amerikan petrol ve gaz sektörünün diğer temsilcileri Trump yönetimini, Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesinin Trump'ın ABD'den enerji ihracatını artırmayı hedefleyen ekonomik ve enerji politikalarına aykırı olacağı konusunda uyarıyor.
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