https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/rdif-baskani-dmitriev-von-der-leyen-yonetimindeki-ab-sanayisizlesme-ve-gerileme-ile-karsi-karsiya-1097846738.html

RDIF Başkanı Dmitriev: Von der Leyen yönetimindeki AB sanayisizleşme ve gerileme ile karşı karşıya

RDIF Başkanı Dmitriev: Von der Leyen yönetimindeki AB sanayisizleşme ve gerileme ile karşı karşıya

Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen yönetimindeki AB’nin sanayisizleşme ve gerileme ile karşı karşıya... 13.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-13T00:14+0300

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dünya

kirill dmitriyev

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

avrupa birliği

ursula von der leyen

avrupa konseyi

donald trump

abd

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanının Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Telegram’da yaptığı paylaşımda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yönetimindeki Avrupa Birliği'nin sanayisizleşme ve gerileme ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.Dmitriyev, "Von der Leyen yönetimindeki AB: ABD tarafından uygulanan yüzde 30 vergi + fahiş enerji fiyatları + boğucu bürokrasi = sanayisizleşme ve gerileme. Buna kontrolsüz göçü, sansürü, zayıf sermaye piyasalarını, rekor düzeydeki genç işsizliğini de ekleyin” ifadelerine yer verdiDaha önce ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 1 Ağustos'tan itibaren Avrupa Birliği'nden ithal edilen mallara yüzde 30 vergi uygulayacağını, daha önceki sektörel vergilerin ise aynı kalacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/abden-abdye-tarife-misillemesi-uyarisi-abnin-cikarlarini-korumak-icin-butun-adimlari-atacagiz-1097843456.html

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kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), avrupa birliği, ursula von der leyen, avrupa konseyi, donald trump, abd