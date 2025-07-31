https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/2-bin-500-yil-sonra-ortaya-cikti-tanrilara-sunulan-gizemli-hediyenin-sirri-cozuldu--1098282499.html
2 bin 500 yıl sonra ortaya çıktı: Tanrılara sunulan gizemli hediyenin sırrı çözüldü
2 bin 500 yıl sonra ortaya çıktı: Tanrılara sunulan gizemli hediyenin sırrı çözüldü
Sputnik Türkiye
İtalya'nın Paestum antik kentinde bulunan eski Yunan bronz kaplarda bulunan gizemli kalıntıların ne olduğu onlarca yıl sonra açığa çıktı. Kalıntılar üzerinde... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T17:31+0300
2025-07-31T17:31+0300
2025-07-31T17:31+0300
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antik
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İtalya'nın Paestum kentinde, yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine ait antik Yunan bronz kaplarda yapılan yeni bir analiz, ölüleri onurlandırmak için sunulan maddenin bal olduğunu ortaya koydu. İlk kez 1954 yılında keşfedilen ve Pompeii'nin yaklaşık 70 kilometre güneyinde yer alan bir mezar tapınağında bulunan sekiz bronz kap içinde yapışkan bir madde barındırıyordu; ancak bu maddenin ne olduğu onlarca yıl boyunca net olarak belirlenememişti.Oxford Üniversitesi araştırmacıları, modern kimyasal analiz tekniklerini kullanarak bu gizemi çözdü. Araştırmanın ilk aşamasında yapışkan maddenin balmumuna benzediği gözlemlendi. Ancak daha sonra yapılan analizler, kalıntılarda glukoz ve fruktoz gibi balın temel şekerlerini ortaya çıkardı.Ekibin lideri Luciana Carvalho, "İçerikte çok çeşitli asitler ve bozunmuş şekerler tespit ettik" ifadelerini kullandı. Ekip ayrıca, arı sütünde bulunan temel proteinlerin yanı sıra, bal arısı larvalarına musallat olan bir parazit türüne ait protein parçacıklarına da ulaştı.Carvalho, “Paestum’daki bir tapınakta balın tanrılara sunulduğunu doğrulamak, antik Yunanlıların hem inançlarını hem de ölümden sonraki yaşama dair görüşlerini anlamamız açısından çok önemli” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/tarih-yeniden-yaziliyor-antik-insanlardan-bazilarinin-yamyam-oldugu-ve-cocuklarini-yedigi-ortaya-1098223037.html
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2 bin 500 yıl sonra ortaya çıktı: Tanrılara sunulan gizemli hediyenin sırrı çözüldü
İtalya'nın Paestum antik kentinde bulunan eski Yunan bronz kaplarda bulunan gizemli kalıntıların ne olduğu onlarca yıl sonra açığa çıktı. Kalıntılar üzerinde yapılan modern analiz teknikleri, antik çağlarda ölüleri onurlandırmak için bal sunulduğunu ortaya koydu.
İtalya'nın Paestum kentinde, yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine ait antik Yunan bronz kaplarda yapılan yeni bir analiz, ölüleri onurlandırmak için sunulan maddenin bal olduğunu ortaya koydu.
İlk kez 1954 yılında keşfedilen ve Pompeii'nin yaklaşık 70 kilometre güneyinde yer alan bir mezar tapınağında bulunan sekiz bronz kap içinde yapışkan bir madde barındırıyordu; ancak bu maddenin ne olduğu onlarca yıl boyunca net olarak belirlenememişti.
Oxford Üniversitesi araştırmacıları, modern kimyasal analiz tekniklerini kullanarak bu gizemi çözdü. Araştırmanın ilk aşamasında yapışkan maddenin balmumuna benzediği gözlemlendi. Ancak daha sonra yapılan analizler, kalıntılarda glukoz ve fruktoz gibi balın temel şekerlerini ortaya çıkardı.
Ekibin lideri Luciana Carvalho, "İçerikte çok çeşitli asitler ve bozunmuş şekerler tespit ettik" ifadelerini kullandı. Ekip ayrıca, arı sütünde bulunan temel proteinlerin yanı sıra, bal arısı larvalarına musallat olan bir parazit türüne ait protein parçacıklarına da ulaştı.
Carvalho, “Paestum’daki bir tapınakta balın tanrılara sunulduğunu doğrulamak, antik Yunanlıların hem inançlarını hem de ölümden sonraki yaşama dair görüşlerini anlamamız açısından çok önemli” ifadelerini kullandı.