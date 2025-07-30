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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/zaharova-lavrov-suriye-disisleri-bakani-sibani-ile-gorusecek-1098254665.html
Zaharova: Lavrov Suriye Dışişleri Bakanı Şibani ile görüşecek
Zaharova: Lavrov Suriye Dışişleri Bakanı Şibani ile görüşecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri BakanıLavrov’un 31 Temmuz'da Moskova'da Suriyeli mevkidaşı Şibani ile görüşeceğini belirtti. 30.07.2025, Sputnik Türkiye
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2025-07-30T18:51+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
suriye
moskova
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Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un perşembe günü Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan El Şibani ile görüşeceğini söyledi.Zaharova, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 31 Temmuz'da Moskova'da Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Esad Hasan El Şibani ile görüşecek. Görüşmede ikili gündemin güncel konularının yanı sıra uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alınması planlanıyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/barrack-suriyeliler-ve-israillilerle-bir-araya-geldim-1098126717.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, suriye, moskova
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, suriye, moskova

Zaharova: Lavrov Suriye Dışişleri Bakanı Şibani ile görüşecek

18:53 30.07.2025
© Sputnik / İlya PitalevRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
© Sputnik / İlya Pitalev
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri BakanıLavrov’un 31 Temmuz'da Moskova'da Suriyeli mevkidaşı Şibani ile görüşeceğini belirtti.
Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un perşembe günü Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan El Şibani ile görüşeceğini söyledi.
Zaharova, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 31 Temmuz'da Moskova'da Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Esad Hasan El Şibani ile görüşecek. Görüşmede ikili gündemin güncel konularının yanı sıra uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alınması planlanıyor" ifadelerini kullandı.
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