https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/zaharova-lavrov-suriye-disisleri-bakani-sibani-ile-gorusecek-1098254665.html
Zaharova: Lavrov Suriye Dışişleri Bakanı Şibani ile görüşecek
Zaharova: Lavrov Suriye Dışişleri Bakanı Şibani ile görüşecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri BakanıLavrov’un 31 Temmuz'da Moskova'da Suriyeli mevkidaşı Şibani ile görüşeceğini belirtti. 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T18:53+0300
2025-07-30T18:53+0300
2025-07-30T18:51+0300
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sergey lavrov
suriye
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Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un perşembe günü Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan El Şibani ile görüşeceğini söyledi.Zaharova, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 31 Temmuz'da Moskova'da Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Esad Hasan El Şibani ile görüşecek. Görüşmede ikili gündemin güncel konularının yanı sıra uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alınması planlanıyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/barrack-suriyeliler-ve-israillilerle-bir-araya-geldim-1098126717.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, suriye, moskova
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, suriye, moskova
Zaharova: Lavrov Suriye Dışişleri Bakanı Şibani ile görüşecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri BakanıLavrov’un 31 Temmuz'da Moskova'da Suriyeli mevkidaşı Şibani ile görüşeceğini belirtti.
Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un perşembe günü Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan El Şibani ile görüşeceğini söyledi.
Zaharova, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 31 Temmuz'da Moskova'da Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Esad Hasan El Şibani ile görüşecek. Görüşmede ikili gündemin güncel konularının yanı sıra uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alınması planlanıyor" ifadelerini kullandı.