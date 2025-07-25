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Barrack: Suriyeliler ve İsraillilerle bir araya geldim
Barrack: Suriyeliler ve İsraillilerle bir araya geldim
Sputnik Türkiye
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Paris'te Suriye ve İsraillilerle bir araya geldiğini açıklayarak, "Tüm taraflar bu çabaları... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Paris'te Suriye ve İsraillilerle bir araya geldiğini açıkladı.Barrack, sosyal medya hesabından, Fransa’nın başkenti Paris’te İsrail ve Suriye’nin katılımıyla yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımında şunları söyledi:ABD'li Temsilci Barrack, "Bu akşam Paris'te Suriyeliler ve İsraillilerle bir araya geldim. Amacımız diyalog ve gerilimi azaltmaktı ve tam da bunu başardık. Tüm taraflar bu çabaları sürdürme taahhütlerini yineledi." ifadelerini kullandı.
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tom barrack, fransa, ankara
tom barrack, fransa, ankara

Barrack: Suriyeliler ve İsraillilerle bir araya geldim

02:12 25.07.2025
© AP Photo / Bebeto MatthewsTom Barrack
Tom Barrack - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Bebeto Matthews
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Paris'te Suriye ve İsraillilerle bir araya geldiğini açıklayarak, "Tüm taraflar bu çabaları sürdürme taahhütlerini yineledi" dedi.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Paris'te Suriye ve İsraillilerle bir araya geldiğini açıkladı.
Barrack, sosyal medya hesabından, Fransa’nın başkenti Paris’te İsrail ve Suriye’nin katılımıyla yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımında şunları söyledi:
ABD'li Temsilci Barrack, "Bu akşam Paris'te Suriyeliler ve İsraillilerle bir araya geldim. Amacımız diyalog ve gerilimi azaltmaktı ve tam da bunu başardık. Tüm taraflar bu çabaları sürdürme taahhütlerini yineledi." ifadelerini kullandı.
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