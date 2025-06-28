https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/unlu-oyuncu-ibrahim-celikkolun-luks-aracini-vale-duvara-carpti-tepkisi-sosyal-medyada-gundem-oldu-1097412911.html

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un lüks aracını vale duvara çarptı: Tepkisi sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un lüks aracını vale duvara çarptı: Tepkisi sosyal medyada gündem oldu

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un lüks aracını kullanan ve duvara çarpan valeyi 'Cana geleceğine mala gelsin' diyerek teselli etmesi sosyal medyada gündem oldu. 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T11:19+0300

2025-06-28T11:19+0300

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yaşam

i̇brahim çelikkol

kaza

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Dizi oyuncusu İbrahim Çelikkol'un Etiler'de valeye verdiği milyonluk aracını duvara çarpan valeye 'Cana geleceğine mala gelsin. Önemli değil" diyerek teselli etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.Sende bir şey var mı?Bir ay önce meydana gelen olayda, İffet, Merhamet, Gaddar gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu brahim Çelikkol Etiler'de bulunan lüks bir restorana gitti. Arabasını valeye veren oyuncunun milyonluk aracını görevli duvara çarptı. Arabadaki hasarı görünce Çelikkol'un valeye, "Sende bir şey var mı? Önemli olan sensin. Cana geleceğine mala gelsin. Önemli değil" dediği öğrenildi. Vale de, "İyiyim" diyerek oyuncuyu rahatlattı. Kaza sonrası Çelikkol mekandan taksiyle ayrılırken, aracını ise servis ekibi teslim aldı.

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i̇brahim çelikkol, kaza