https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/mardinde-aniz-yaktigi-iddiasiyla-bir-kisi-gozaltina-alindi-koskocaman-tarlayi-cubukla-yaktik-1098247845.html
Mardin'de anız yaktığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı: 'Koskocaman tarlayı çubukla yaktık'
Mardin'de anız yaktığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı: 'Koskocaman tarlayı çubukla yaktık'
Sputnik Türkiye
Mardin'de anız yaktığı öne sürülen kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada video paylaşan şüpheli "Koskocaman tarlayı çubukla yaktık" ifadelerini kullanmıştı. 30.07.2025, Sputnik Türkiye
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Mardin'de anız yaktığı ve görüntülerini sosyal medyada paylaştığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.'Koskocaman tarlayı çubukla yaktık'Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sanal devriye faaliyeti sırasında sosyal medyada "Koskocaman tarlayı çubukla yaktık" başlığıyla paylaşılan anız yakılma görüntülerinin tespit edildiği belirtildi.Anız yakan kişinin kimliğinin belirlendiği kaydedilen açıklamada, Kızıltepe ilçesi Eşme Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alınan 15 yaşındaki F.G'nin , jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildiği belirtildi.Açıklamada, "Birçok orman ve yerleşim yeri yangınına sebep olan anız yangınıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesi yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/yangin-bolgesine-patlak-lastikle-su-tasiyan-ciftciye-su-tankeri-hediye-edildi-kac-yilda-yetisir-bir-1098233031.html
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mardin'de anız yakan kişi
mardin'de anız yakan kişi
Mardin'de anız yaktığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı: 'Koskocaman tarlayı çubukla yaktık'
15:20 30.07.2025 (güncellendi: 15:38 30.07.2025)
Mardin'de anız yaktığı öne sürülen kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada video paylaşan şüpheli "Koskocaman tarlayı çubukla yaktık" ifadelerini kullanmıştı.
Mardin'de anız yaktığı ve görüntülerini sosyal medyada paylaştığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.
'Koskocaman tarlayı çubukla yaktık'
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sanal devriye faaliyeti sırasında sosyal medyada "Koskocaman tarlayı çubukla yaktık" başlığıyla paylaşılan anız yakılma görüntülerinin tespit edildiği belirtildi.
Anız yakan kişinin kimliğinin belirlendiği kaydedilen açıklamada, Kızıltepe ilçesi Eşme Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alınan 15 yaşındaki F.G'nin , jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Birçok orman ve yerleşim yeri yangınına sebep olan anız yangınıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesi yer aldı.