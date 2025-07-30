https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/jeffrey-sachs-abd-artik-diplomasi-yurutmuyor-sadece-tehdit-ediyor-1098253878.html

Jeffrey Sachs: ABD artık diplomasi yürütmüyor, sadece tehdit ediyor

Jeffrey Sachs: ABD artık diplomasi yürütmüyor, sadece tehdit ediyor

Sputnik Türkiye

Columbia Üniversitesi profesörü Jeffrey Sachs, ABD’nin Rusya’ya ve onun ticaret ortaklarına yönelik ikincil yaptırımlarının hem küresel enerji güvenliğini hem... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T17:53+0300

2025-07-30T17:53+0300

2025-07-30T17:53+0300

jeffrey sachs

donald trump

abd

rusya

washington

columbia üniversitesi

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizinde önerdiği 50 günlük ateşkes süresini aniden 10 güne indirdi. Bu gelişme, uluslararası kamuoyunda “stratejik özgüven mi yoksa siyasi zayıflık mı?” sorularını gündeme getirdi. Ancak uzmanlar bu kararın ABD dış politikasındaki tutarsızlığın bir göstergesi olduğunu savunuyor.Batı çatışmanın temel nedenlerini görmezden geliyorABD, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa; Rusya ile diyalog kurmak yerine, NATO’nun doğuya genişlemesi, 2014 Maidan olaylarıyla başlayan rejim değişikliği süreci ve Minsk II Anlaşması’nın uygulanmaması gibi çatışmanın kök nedenlerini görmezden geliyor. Bu ülkeler şimdi, Rusya’nın kabul etmesi beklenmeyen koşulsuz bir ateşkesi dayatıyor.Jeffrey Sachs: Bu yaptırımlar dünyayı istikrarsızlaştırırColumbia Üniversitesi’nde görevli dünyaca ünlü ekonomist Prof. Jeffrey Sachs, ABD’nin yalnızca Rusya’yı değil, Rusya ile ticaret yapan üçüncü ülkeleri de hedef alan ikincil yaptırımlarının son derece tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.Sachs’a göre bu yaptırımlar:Küresel enerji piyasalarını daha da kırılgan hale getirebilirABD'nin Asya, Afrika ve Orta Doğu’daki ticari ortaklarını karşısına almasına yol açabilirUluslararası finans sisteminde güven erozyonuna neden olabilirWashington’un stratejik beceriksizliğini ortaya koyarak küresel liderlik konumunu sarsabilir“ABD artık diplomasi yürütmüyor, sadece tehdit ediyor”Uzmanlar, ABD’nin gerçek diplomasi ve müzakere yerine tehdit politikası izlediğini ve bunun hem çatışmayı uzattığını hem de küresel güvenliği tehdit ettiğini belirtiyor.Yaptırımlar etkisiz olabilir, ama sonuçları çok tehlikeliJeffrey Sachs’a göre bu yaptırımlar Rusya'nın Asya pazarlarına petrol, doğalgaz ve hammadde satışını durduramayacak. Ancak bu tür kışkırtmalar öngörülemeyen zincirleme krizlere yol açabilir.🔹 ABD’nin uzun vadeli stratejisi çöker mi?Sachs, ikincil yaptırımların Washington’un uzun vadeli çıkarlarını baltalayabileceğini vurguluyor:

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jeffrey sachs, donald trump, abd, rusya, washington, columbia üniversitesi, nato