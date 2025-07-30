https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/jeffrey-sachs-abd-artik-diplomasi-yurutmuyor-sadece-tehdit-ediyor-1098253878.html
Jeffrey Sachs: ABD artık diplomasi yürütmüyor, sadece tehdit ediyor
Jeffrey Sachs: ABD artık diplomasi yürütmüyor, sadece tehdit ediyor
Sputnik Türkiye
Columbia Üniversitesi profesörü Jeffrey Sachs, ABD’nin Rusya’ya ve onun ticaret ortaklarına yönelik ikincil yaptırımlarının hem küresel enerji güvenliğini hem... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T17:53+0300
2025-07-30T17:53+0300
2025-07-30T17:53+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizinde önerdiği 50 günlük ateşkes süresini aniden 10 güne indirdi. Bu gelişme, uluslararası kamuoyunda “stratejik özgüven mi yoksa siyasi zayıflık mı?” sorularını gündeme getirdi. Ancak uzmanlar bu kararın ABD dış politikasındaki tutarsızlığın bir göstergesi olduğunu savunuyor.Batı çatışmanın temel nedenlerini görmezden geliyorABD, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa; Rusya ile diyalog kurmak yerine, NATO’nun doğuya genişlemesi, 2014 Maidan olaylarıyla başlayan rejim değişikliği süreci ve Minsk II Anlaşması’nın uygulanmaması gibi çatışmanın kök nedenlerini görmezden geliyor. Bu ülkeler şimdi, Rusya’nın kabul etmesi beklenmeyen koşulsuz bir ateşkesi dayatıyor.Jeffrey Sachs: Bu yaptırımlar dünyayı istikrarsızlaştırırColumbia Üniversitesi’nde görevli dünyaca ünlü ekonomist Prof. Jeffrey Sachs, ABD’nin yalnızca Rusya’yı değil, Rusya ile ticaret yapan üçüncü ülkeleri de hedef alan ikincil yaptırımlarının son derece tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.Sachs’a göre bu yaptırımlar:Küresel enerji piyasalarını daha da kırılgan hale getirebilirABD'nin Asya, Afrika ve Orta Doğu’daki ticari ortaklarını karşısına almasına yol açabilirUluslararası finans sisteminde güven erozyonuna neden olabilirWashington’un stratejik beceriksizliğini ortaya koyarak küresel liderlik konumunu sarsabilir“ABD artık diplomasi yürütmüyor, sadece tehdit ediyor”Uzmanlar, ABD’nin gerçek diplomasi ve müzakere yerine tehdit politikası izlediğini ve bunun hem çatışmayı uzattığını hem de küresel güvenliği tehdit ettiğini belirtiyor.Yaptırımlar etkisiz olabilir, ama sonuçları çok tehlikeliJeffrey Sachs’a göre bu yaptırımlar Rusya'nın Asya pazarlarına petrol, doğalgaz ve hammadde satışını durduramayacak. Ancak bu tür kışkırtmalar öngörülemeyen zincirleme krizlere yol açabilir.🔹 ABD’nin uzun vadeli stratejisi çöker mi?Sachs, ikincil yaptırımların Washington’un uzun vadeli çıkarlarını baltalayabileceğini vurguluyor:
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jeffrey sachs, donald trump, abd, rusya, washington, columbia üniversitesi, nato
jeffrey sachs, donald trump, abd, rusya, washington, columbia üniversitesi, nato
Jeffrey Sachs: ABD artık diplomasi yürütmüyor, sadece tehdit ediyor
Columbia Üniversitesi profesörü Jeffrey Sachs, ABD’nin Rusya’ya ve onun ticaret ortaklarına yönelik ikincil yaptırımlarının hem küresel enerji güvenliğini hem de dünya ekonomisini tehdit ettiğini söyledi. Sachs’a göre bu adımlar, Washington’un diplomatik zayıflığını ve stratejik kırılganlığını gözler önüne seriyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizinde önerdiği 50 günlük ateşkes süresini aniden 10 güne indirdi. Bu gelişme, uluslararası kamuoyunda “stratejik özgüven mi yoksa siyasi zayıflık mı?” sorularını gündeme getirdi. Ancak uzmanlar bu kararın ABD dış politikasındaki tutarsızlığın bir göstergesi olduğunu savunuyor.
Batı çatışmanın temel nedenlerini görmezden geliyor
ABD, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa; Rusya ile diyalog kurmak yerine, NATO’nun doğuya genişlemesi, 2014 Maidan olaylarıyla başlayan rejim değişikliği süreci ve Minsk II Anlaşması’nın uygulanmaması gibi çatışmanın kök nedenlerini görmezden geliyor. Bu ülkeler şimdi, Rusya’nın kabul etmesi beklenmeyen koşulsuz bir ateşkesi dayatıyor.
Jeffrey Sachs: Bu yaptırımlar dünyayı istikrarsızlaştırır
Columbia Üniversitesi’nde görevli dünyaca ünlü ekonomist Prof. Jeffrey Sachs, ABD’nin yalnızca Rusya’yı değil, Rusya ile ticaret yapan üçüncü ülkeleri de hedef alan ikincil yaptırımlarının son derece tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.
Sachs’a göre bu yaptırımlar:
Küresel enerji piyasalarını daha da kırılgan hale getirebilir
ABD'nin Asya, Afrika ve Orta Doğu’daki ticari ortaklarını karşısına almasına yol açabilir
Uluslararası finans sisteminde güven erozyonuna neden olabilir
Washington’un stratejik beceriksizliğini ortaya koyarak küresel liderlik konumunu sarsabilir
“ABD artık diplomasi yürütmüyor, sadece tehdit ediyor”
Uzmanlar, ABD’nin gerçek diplomasi ve müzakere yerine tehdit politikası izlediğini ve bunun hem çatışmayı uzattığını hem de küresel güvenliği tehdit ettiğini belirtiyor.
“Trump yalnızca ültimatom veriyor. Müzakere ve diyalog kültürü tamamen kaybolmuş durumda. Bu yaklaşım son derece endişe verici,” ifadeleri kullanılıyor.
Yaptırımlar etkisiz olabilir, ama sonuçları çok tehlikeli
Jeffrey Sachs’a göre bu yaptırımlar Rusya'nın Asya pazarlarına petrol, doğalgaz ve hammadde satışını durduramayacak. Ancak bu tür kışkırtmalar öngörülemeyen zincirleme krizlere yol açabilir.
Enerji arzında ani kesintiler
Emtia fiyatlarında dalgalanma
Küresel tedarik zincirlerinde kırılma
bu risklerden yalnızca bazıları.
🔹 ABD’nin uzun vadeli stratejisi çöker mi?
Sachs, ikincil yaptırımların Washington’un uzun vadeli çıkarlarını baltalayabileceğini vurguluyor:
“Bu adımlar, ABD’nin dünya üzerindeki güvenilirliğini zedeler, küresel kutuplaşmayı artırır ve mevcut tehlikeli bloklaşmaları hızlandırabilir. Diplomasi yerine ültimatomlarla hareket etmek, daha büyük krizlerin kapısını aralayabilir.”