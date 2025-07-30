https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-bursa-harmancik-orhaneli-yangini-kontrol-altina-alindi-1098256277.html

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bursa Harmancık-Orhaneli yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bursa Harmancık-Orhaneli yangını kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa’nın Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Sosyal medya... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Bursa’nın Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyuran Bakan Yumaklı, ''Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir. 'Yeşil Vatan' savunmasında cansiparane çalışan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin ise devam ettiği açıklandı.

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