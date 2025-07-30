https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-bursa-harmancik-orhaneli-yangini-kontrol-altina-alindi-1098256277.html
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bursa Harmancık-Orhaneli yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bursa Harmancık-Orhaneli yangını kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa’nın Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Sosyal medya... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T20:05+0300
2025-07-30T20:05+0300
2025-07-30T20:24+0300
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Bursa’nın Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyuran Bakan Yumaklı, ''Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir. 'Yeşil Vatan' savunmasında cansiparane çalışan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin ise devam ettiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/bursada-havai-fisekle-yangina-sorusturma-suphelilere-verilen-ceza-sasirtti-1098254907.html
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bursa Harmancık-Orhaneli yangını kontrol altına alındı
20:05 30.07.2025 (güncellendi: 20:24 30.07.2025)
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa’nın Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yumaklı, bölgede soğutma çalışmalarının ekipler tarafından sürdürüldüğünü belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bursa’nın Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyuran Bakan Yumaklı, ''Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir. 'Yeşil Vatan' savunmasında cansiparane çalışan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin ise devam ettiği açıklandı.