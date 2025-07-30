Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 69 orman yangınından 67'si kontrol altında
© AA / Enes UzunTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
© AA / Enes Uzun
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yumaklı, ülke genelinde çıkan 69 orman yangınından 67'sinin kontrol altına alındığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin konuştu.
Bakan Yumaklı "Cumhuriyet tarihimizin en güçlü hava ve kara filosuna sahibiz. 27 uçağımız var, 105 helikopter var, rezerv güçlerle birlikte. 14 Bayraktar İHA'mız var. Bunlarla 7/24 ülkemizi tarıyoruz. Havadan ve karadan müdahil oluyoruz" dedi.
'Şu anda iki aktif yangınımız var'
Orman yangınlarına ilişkin konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şöyle konuştu:
En son açıklamamızdan bu yana 69 yangın çıktı ülkemizde. Bunlardan 67'si kontrol altına alındı, söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor. Bursa Osmaneli-Harmancık'taki yangınla birlikte bunların hepsi için tamamen kontrol bilgisini kamuoyumuzla paylaştık. Şu anda iki aktif yangınımız var. Herhangi bir şekilde bir tehlike ya da tehdit oluşturmuyor. Birisi Afyon'da, Hocalar'da, diğeri de Denizli Tavas'ta. Akşamüstü çıktı bu yangınlar. Arkadaşlarımız şu anda onlara da müdahale ediyorlar.
'Yangınların yüzde 96'sı insan kaynaklı'
Yangınların sebebi hakkında Bakan Yumaklı ''Çıkan yangınların yüzde 96'sı insan kaynaklıdır. Doğrudan ya da dolaylı. Ne demek istiyorum doğrudan ya da dolaylı? Yani siz işte yapmanız gereken bir şeyi yapmamışsınızdır, o bir yangın çıkarmıştır. O etki etmiştir. Yine insanla alakalı bir şey. Ya da bazı şeyleri ihmal etmişsinizdir, göz ardı etmişsinizdir'' açıklamasında bulundu.
'Dünyada gece görüşlü uçak diye bir şey yok'
Gece görüşlü helikopter hakkındaki iddialara yanıt veren Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı:
Bizim beş gece görüşlü helikopterimiz var. Biz bunu geçen sene de kullandık. Bu sene kullanmak için ortam ya da gerekçemiz olmadı. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de gece görüşlü helikopterlerin kullanılması bir can tehlikesinin olması durumunda, yerleşim yerlerinin ya da kritik tesislerin korunması gerektiğinde kullanılır. Çünkü gece uçuşu o kadar kolay bir hadise değildir. İşte teller vardır, yükseltiler vardır ve dünyada da pek çok ülkede aynı bizim gibi eğer gece görüş kullanılacaksa bizim gibi yapılır. Şimdi bize hep söyleniyor, hemen buraya bir gece görüşü gönderelim. O şekilde değil. Ben buradan tekraren şunu belirtmek istiyorum. Biz hiç kimseyi ikna etmek için ne kara araçlarımızı ne hava araçlarımızı ne gece görüşlerimizi geçit yaptıracak durumda değiliz. Yangının durumuna, seyrine, gerekliliklerine göre hem kara araçları hem hava araçları, eğer gerekiyorsa da gece görüşler kullanılır. Yani bu sadece biz istedik diye olabilecek bir şey değildir. Bunu tamamen gereklilikler belirler. Bütün dünyada olduğu gibi. Bu işin bilimiyle alakalı bir konudur, özelliğiyle ilgili bir konudur. Yani elbette uzmanlığı olmayan kişilerin yorumları bu. Dolayısıyla bu konunun altını çizmek istiyorum. Bir şey daha var. O da yine siz söylemediniz ben söyleyeyim. Gece görüşlü uçaklar. Dünyada gece görüşlü uçak diye bir şey yok. Yani gece görüşlü, işte ekipmanları kullanan pilotların kullandığı helikopterler vardır.