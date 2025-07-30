https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/surucu-belgesini-yenilemek-icin-son-gun-yarin-nufus-mudurluklerinde-sira-kalmadi-1098244860.html
Sürücü belgesini yenilemek için son gün yarın: Nüfus müdürlüklerinde sıra kalmadı
Sürücü belgesini yenilemek için son gün yarın: Nüfus müdürlüklerinde sıra kalmadı
Sputnik Türkiye
Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için tanınan süre yarın doluyor. Yenileme işlemini son güne bırakanlar ise nüfus müdürlüklerine akın etti. 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T12:25+0300
2025-07-30T12:25+0300
2025-07-30T12:25+0300
türki̇ye
ehliyet
eski ehliyet
ehliyet ücreti
son gün
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Eski tip sürücü belgelerini değiştirmek için tanınan süre yarın doluyor. İşlemlerini son güne bırakanlar ise nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluştururken, son sekiz ayda 3 milyon kişi ehliyetini yeniledi. Yetkililer ise, 'Belgelerin yenilenmesi için yarın mesai bitimine kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek ve eski ehliyetler geçersiz sayılacak' diyerek uyardı. Süre üç kez uzatıldı ama yine son güne kaldı1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için değişim süresi daha önce üç kez uzatıldı.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların işlemlerini sorunsuz tamamlayabilmesi için belirli aralıklarla hatırlatmalar yaparak son güne bırakmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Ancak bu uyarılara rağmen birçok vatandaş, indirimli değişim için son iki güne girilirken nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu.Nüfus müdürlüklerinde görevli personel, artan yoğunluğa rağmen vatandaşların işlemlerini tamamlamak ve mağduriyet yaşanmasını önlemek amacıyla yoğun mesai harcıyor.15 lira yerine 7 bin 438 lira ödenecekBelgelerin yenilenmesi için yarın mesai bitimine kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek ve eski ehliyetler geçersiz sayılacak.Eski tip sürücü belgesini yenileme işlemlerini Çankaya Nüfus Müdürlüğü'nde gerçekleştiren Kadir Şen, randevuyla geldiğini ve yaklaşık 10 dakikada işlemlerinin tamamlandığını söyledi. Sürecin hızlı işlemesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Ebru Kızılyer de yenileme işlemlerinin son günlere kalmasının mecburiyetten kaynaklandığını belirtti.8 ayda yaklaşık 3 milyon kişi ehliyetini yenilediKarayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle eski tip sürücü belgeleri 1 Ocak 2016'dan itibaren yenilenmeye başlandı. Yeni tip sürücü belgelerinin kullanımına başlanmasıyla, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan belgelerin 31 Aralık 2020'ye kadar kullanılabileceği duyuruldu.Ancak yeni tip sürücü belgelerine geçiş sürecinde, vatandaşların ehliyetlerinin geçersiz sayılması nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için bu süre belirli aralıklarla uzatıldı.İlk olarak sürücü belgelerinin değiştirilmesi için verilen süre 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2022'ye, sonrasında da 31 Aralık 2024'e çekildi.Son olarak 18 Kasım 2024'te İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını bildirdi.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden 28 Temmuz itibarıyla edinilen bilgiye göre 2 milyon 482 bin 461 kişi henüz ehliyetini yenilemedi.Bu kapsamda 18 Kasım 2024'ten bugüne geçen süreçte 2 milyon 930 bin 687 kişinin ehliyetini yenilediği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/15-lira-olan-ucret-7-bin-liraya-yukselecek-2-milyonu-askin-kisi-surucu-belgesini-hala-yenilemedi-1098226353.html
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ehliyet, eski ehliyet, ehliyet ücreti, son gün
ehliyet, eski ehliyet, ehliyet ücreti, son gün
Sürücü belgesini yenilemek için son gün yarın: Nüfus müdürlüklerinde sıra kalmadı
Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için tanınan süre yarın doluyor. Yenileme işlemini son güne bırakanlar ise nüfus müdürlüklerine akın etti.
Eski tip sürücü belgelerini değiştirmek için tanınan süre yarın doluyor. İşlemlerini son güne bırakanlar ise nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluştururken, son sekiz ayda 3 milyon kişi ehliyetini yeniledi. Yetkililer ise, 'Belgelerin yenilenmesi için yarın mesai bitimine kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek ve eski ehliyetler geçersiz sayılacak' diyerek uyardı.
Süre üç kez uzatıldı ama yine son güne kaldı
1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için değişim süresi daha önce üç kez uzatıldı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların işlemlerini sorunsuz tamamlayabilmesi için belirli aralıklarla hatırlatmalar yaparak son güne bırakmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Ancak bu uyarılara rağmen birçok vatandaş, indirimli değişim için son iki güne girilirken nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu.
Nüfus müdürlüklerinde görevli personel, artan yoğunluğa rağmen vatandaşların işlemlerini tamamlamak ve mağduriyet yaşanmasını önlemek amacıyla yoğun mesai harcıyor.
15 lira yerine 7 bin 438 lira ödenecek
Belgelerin yenilenmesi için yarın mesai bitimine kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek ve eski ehliyetler geçersiz sayılacak.
Eski tip sürücü belgesini yenileme işlemlerini Çankaya Nüfus Müdürlüğü'nde gerçekleştiren Kadir Şen, randevuyla geldiğini ve yaklaşık 10 dakikada işlemlerinin tamamlandığını söyledi. Sürecin hızlı işlemesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Ebru Kızılyer de yenileme işlemlerinin son günlere kalmasının mecburiyetten kaynaklandığını belirtti.
8 ayda yaklaşık 3 milyon kişi ehliyetini yeniledi
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle eski tip sürücü belgeleri 1 Ocak 2016'dan itibaren yenilenmeye başlandı. Yeni tip sürücü belgelerinin kullanımına başlanmasıyla, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan belgelerin 31 Aralık 2020'ye kadar kullanılabileceği duyuruldu.
Ancak yeni tip sürücü belgelerine geçiş sürecinde, vatandaşların ehliyetlerinin geçersiz sayılması nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için bu süre belirli aralıklarla uzatıldı.
İlk olarak sürücü belgelerinin değiştirilmesi için verilen süre 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2022'ye, sonrasında da 31 Aralık 2024'e çekildi.
Son olarak 18 Kasım 2024'te İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını bildirdi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden 28 Temmuz itibarıyla edinilen bilgiye göre 2 milyon 482 bin 461 kişi henüz ehliyetini yenilemedi.
Bu kapsamda 18 Kasım 2024'ten bugüne geçen süreçte 2 milyon 930 bin 687 kişinin ehliyetini yenilediği belirlendi.