https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/15-lira-olan-ucret-7-bin-liraya-yukselecek-2-milyonu-askin-kisi-surucu-belgesini-hala-yenilemedi-1098226353.html
15 lira olan ücret 7 bin liraya yükselecek: 2 milyonu aşkın sürücü, belgesini hala yenilemedi
15 lira olan ücret 7 bin liraya yükselecek: 2 milyonu aşkın sürücü, belgesini hala yenilemedi
Sputnik Türkiye
Eski tip sürücü belgesi kullanan 2 milyon 482 bin 461 kişi 31 Temmuz 2025'e kadar belgelerini yenilemediği takdirde ehliyetleri geçersiz sayılacak. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T16:38+0300
2025-07-29T16:38+0300
2025-07-29T16:54+0300
türki̇ye
sürücü belgesi
ücret
ehliyet
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Sürücü belgesini hala yenilemeyenler için süre daralıyor. Eski tip ehliyetini değiştirmeyen vatandaşların 31 Temmuz 2025’e kadar sadece 15 TL karşılığında başvuru yapma hakkı bulunuyor. Bu tarihten sonra yenileme ücreti tam 7.438 TL olacak ve eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak.📌 Son gün 31 Temmuz📈 1 Ağustos’tan itibaren yenileme ücreti 495 kat artacak.Ehliyetini Yenilemeyen 2.4 Milyon Kişi VarNüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 2 milyon 482 bin 461 kişi henüz sürücü belgesi yenileme işlemini gerçekleştirmedi. Yetkililer, vatandaşların işlemlerini son güne bırakmaması konusunda uyarıyor.Ehliyet Yenileme Randevusu Nasıl Alınır?Ehliyetini değiştirmek isteyen vatandaşlar, şu kanallardan kolayca randevu alabilir:Başvuru için gerekli belgelerle birlikte randevu gününde nüfus müdürlüğüne gitmek yeterli.Yoğunluk Uyarısı: İşleminizi Son Güne BırakmayınSon günlere girilmesiyle birlikte nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bu süreçte vatandaşların mağdur olmaması için tüm personelin seferber edildiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/eski-ehliyet-sahipleri-dikkat-son-3-gun-geciken-fazla-odeyecek-1098184727.html
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ehliyet yenileme son gün, 2025 ehliyet yenileme ücreti, eski tip ehliyet geçersiz mi, sürücü belgesi değiştirme, nvi.gov.tr randevu, 15 tl ehliyet yenileme, yeni ehliyet başvurusu
ehliyet yenileme son gün, 2025 ehliyet yenileme ücreti, eski tip ehliyet geçersiz mi, sürücü belgesi değiştirme, nvi.gov.tr randevu, 15 tl ehliyet yenileme, yeni ehliyet başvurusu
15 lira olan ücret 7 bin liraya yükselecek: 2 milyonu aşkın sürücü, belgesini hala yenilemedi
16:38 29.07.2025 (güncellendi: 16:54 29.07.2025)
Eski tip sürücü belgesi kullanan 2 milyon 482 bin 461 kişi 31 Temmuz 2025'e kadar belgelerini yenilemediği takdirde ehliyetleri geçersiz sayılacak.
Sürücü belgesini hala yenilemeyenler için süre daralıyor. Eski tip ehliyetini değiştirmeyen vatandaşların 31 Temmuz 2025’e kadar sadece 15 TL karşılığında başvuru yapma hakkı bulunuyor. Bu tarihten sonra yenileme ücreti tam 7.438 TL olacak ve eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak.
📈 1 Ağustos’tan itibaren yenileme ücreti 495 kat artacak.
Ehliyetini Yenilemeyen 2.4 Milyon Kişi Var
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 2 milyon 482 bin 461 kişi henüz sürücü belgesi yenileme işlemini gerçekleştirmedi. Yetkililer, vatandaşların işlemlerini son güne bırakmaması konusunda uyarıyor.
Ehliyet Yenileme Randevusu Nasıl Alınır?
Ehliyetini değiştirmek isteyen vatandaşlar, şu kanallardan kolayca randevu alabilir:
nvi.gov.tr
internet sitesi
Başvuru için gerekli belgelerle birlikte randevu gününde nüfus müdürlüğüne gitmek yeterli.
Yoğunluk Uyarısı: İşleminizi Son Güne Bırakmayın
Son günlere girilmesiyle birlikte nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bu süreçte vatandaşların mağdur olmaması için tüm personelin seferber edildiğini duyurdu.