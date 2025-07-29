Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/ankaradaki-ozel-bir-hastanede-doktorsuz-dogum-iddiasi-1098214321.html
Ankara'daki özel bir hastanede doktorsuz doğum iddiası
Ankara'daki özel bir hastanede doktorsuz doğum iddiası
Sputnik Türkiye
Ankara Çankaya'daki özel bir hastanede doğum yapmak için başvuran Nihal Ş., iddiaya göre nöbetçi doktor olmadığı için doğumu kendi başına gerçekleştirdi. Hasta... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T11:29+0300
2025-07-29T11:29+0300
türki̇ye
hastane
özel hastane
doğum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093217840_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8e8a8a9d13ea7104b6d41beda0b7788b.jpg
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan olay, özel hastanelerdeki sağlık hizmetlerini yeniden tartışmaya açtı. Nihal Ş. (32) isimli kadın, hamileliğinin 35'inci haftasında 10 Mayıs sabahı doğum sancılarının başlaması üzerine eşiyle birlikte özel bir hastaneye başvurdu.Doğum odası değil, hasta odasıKadın doğum polikliniğine yönlendirilen Nihal Ş., hastane odasında beklemeye alındı. Ancak aynı gün akşam saatlerinde doğum süreci başladığında, nöbetçi kadın doğum uzmanı bulunmadığı ileri sürüldü. İddiaya göre, Nihal Ş., hemşirelere durumu bildirmesine rağmen doğumhaneye alınmadı ve hiçbir sağlık görevlisi müdahale etmedi.Anestezi uzmanından müdahaleDoğum, hasta odasında gerçekleşti. O esnada başka bir hastanede görevli olup, hasta ziyaretine gelen anestezi uzmanı bir doktor, iddiaya göre ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık personelinin yokluğunda dünyaya gelen erkek bebek ve annesi doğum sonrası hastanede tedavi altına alındı.Aileden suç duyurusuNihal Ş. ve eşi, taburcu olduktan sonra olayla ilgili hem Sağlık Bakanlığı’na şikâyet hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı tarafından hazırlanan dilekçede, hastanenin doğumu uzman hekim eşliğinde ve steril koşullarda gerçekleştirme taahhüdünde bulunduğu belirtildi.Öte yandan olayla ilgili hastaneden ise açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/bodrumda-polisin-uzerine-arac-surmustu-ibrahim-tatlises-dilan-citak-sessizligini-bozdu-1098209171.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1e/1093217840_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bc5fc194dd55710f49d3709fcf6c30db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hastane, özel hastane, doğum
hastane, özel hastane, doğum

Ankara'daki özel bir hastanede doktorsuz doğum iddiası

11:29 29.07.2025
© AATopuk Kanı
Topuk Kanı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AA
Abone ol
Ankara Çankaya'daki özel bir hastanede doğum yapmak için başvuran Nihal Ş., iddiaya göre nöbetçi doktor olmadığı için doğumu kendi başına gerçekleştirdi. Hasta odasında dünyaya gelen bebeğe ilk müdahale başka bir hastaneden gelen anestezi uzmanı tarafından yapıldı. Aile, suç duyurusunda bulundu.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan olay, özel hastanelerdeki sağlık hizmetlerini yeniden tartışmaya açtı. Nihal Ş. (32) isimli kadın, hamileliğinin 35'inci haftasında 10 Mayıs sabahı doğum sancılarının başlaması üzerine eşiyle birlikte özel bir hastaneye başvurdu.

Doğum odası değil, hasta odası

Kadın doğum polikliniğine yönlendirilen Nihal Ş., hastane odasında beklemeye alındı. Ancak aynı gün akşam saatlerinde doğum süreci başladığında, nöbetçi kadın doğum uzmanı bulunmadığı ileri sürüldü. İddiaya göre, Nihal Ş., hemşirelere durumu bildirmesine rağmen doğumhaneye alınmadı ve hiçbir sağlık görevlisi müdahale etmedi.

Anestezi uzmanından müdahale

Doğum, hasta odasında gerçekleşti. O esnada başka bir hastanede görevli olup, hasta ziyaretine gelen anestezi uzmanı bir doktor, iddiaya göre ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık personelinin yokluğunda dünyaya gelen erkek bebek ve annesi doğum sonrası hastanede tedavi altına alındı.

Aileden suç duyurusu

Nihal Ş. ve eşi, taburcu olduktan sonra olayla ilgili hem Sağlık Bakanlığı’na şikâyet hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı tarafından hazırlanan dilekçede, hastanenin doğumu uzman hekim eşliğinde ve steril koşullarda gerçekleştirme taahhüdünde bulunduğu belirtildi.
Öte yandan olayla ilgili hastaneden ise açıklama yapılmadı.
Dilan Çıtak - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
TÜRKİYE
Bodrum'da polisin üzerine araç sürmüştü: İbrahim Tatlıses 'Dilan Çıtak' sessizliğini bozdu
09:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала