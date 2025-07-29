https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/ankaradaki-ozel-bir-hastanede-doktorsuz-dogum-iddiasi-1098214321.html
Ankara'daki özel bir hastanede doktorsuz doğum iddiası
Ankara'daki özel bir hastanede doktorsuz doğum iddiası
Sputnik Türkiye
Ankara Çankaya'daki özel bir hastanede doğum yapmak için başvuran Nihal Ş., iddiaya göre nöbetçi doktor olmadığı için doğumu kendi başına gerçekleştirdi. Hasta... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T11:29+0300
2025-07-29T11:29+0300
2025-07-29T11:29+0300
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doğum
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan olay, özel hastanelerdeki sağlık hizmetlerini yeniden tartışmaya açtı. Nihal Ş. (32) isimli kadın, hamileliğinin 35'inci haftasında 10 Mayıs sabahı doğum sancılarının başlaması üzerine eşiyle birlikte özel bir hastaneye başvurdu.Doğum odası değil, hasta odasıKadın doğum polikliniğine yönlendirilen Nihal Ş., hastane odasında beklemeye alındı. Ancak aynı gün akşam saatlerinde doğum süreci başladığında, nöbetçi kadın doğum uzmanı bulunmadığı ileri sürüldü. İddiaya göre, Nihal Ş., hemşirelere durumu bildirmesine rağmen doğumhaneye alınmadı ve hiçbir sağlık görevlisi müdahale etmedi.Anestezi uzmanından müdahaleDoğum, hasta odasında gerçekleşti. O esnada başka bir hastanede görevli olup, hasta ziyaretine gelen anestezi uzmanı bir doktor, iddiaya göre ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık personelinin yokluğunda dünyaya gelen erkek bebek ve annesi doğum sonrası hastanede tedavi altına alındı.Aileden suç duyurusuNihal Ş. ve eşi, taburcu olduktan sonra olayla ilgili hem Sağlık Bakanlığı’na şikâyet hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı tarafından hazırlanan dilekçede, hastanenin doğumu uzman hekim eşliğinde ve steril koşullarda gerçekleştirme taahhüdünde bulunduğu belirtildi.Öte yandan olayla ilgili hastaneden ise açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/bodrumda-polisin-uzerine-arac-surmustu-ibrahim-tatlises-dilan-citak-sessizligini-bozdu-1098209171.html
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hastane, özel hastane, doğum
hastane, özel hastane, doğum
Ankara'daki özel bir hastanede doktorsuz doğum iddiası
Ankara Çankaya'daki özel bir hastanede doğum yapmak için başvuran Nihal Ş., iddiaya göre nöbetçi doktor olmadığı için doğumu kendi başına gerçekleştirdi. Hasta odasında dünyaya gelen bebeğe ilk müdahale başka bir hastaneden gelen anestezi uzmanı tarafından yapıldı. Aile, suç duyurusunda bulundu.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan olay, özel hastanelerdeki sağlık hizmetlerini yeniden tartışmaya açtı. Nihal Ş. (32) isimli kadın, hamileliğinin 35'inci haftasında 10 Mayıs sabahı doğum sancılarının başlaması üzerine eşiyle birlikte özel bir hastaneye başvurdu.
Doğum odası değil, hasta odası
Kadın doğum polikliniğine yönlendirilen Nihal Ş., hastane odasında beklemeye alındı. Ancak aynı gün akşam saatlerinde doğum süreci başladığında, nöbetçi kadın doğum uzmanı bulunmadığı ileri sürüldü. İddiaya göre, Nihal Ş., hemşirelere durumu bildirmesine rağmen doğumhaneye alınmadı ve hiçbir sağlık görevlisi müdahale etmedi.
Anestezi uzmanından müdahale
Doğum, hasta odasında gerçekleşti. O esnada başka bir hastanede görevli olup, hasta ziyaretine gelen anestezi uzmanı bir doktor, iddiaya göre ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık personelinin yokluğunda dünyaya gelen erkek bebek ve annesi doğum sonrası hastanede tedavi altına alındı.
Nihal Ş. ve eşi, taburcu olduktan sonra olayla ilgili hem Sağlık Bakanlığı’na şikâyet hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı tarafından hazırlanan dilekçede, hastanenin doğumu uzman hekim eşliğinde ve steril koşullarda gerçekleştirme taahhüdünde bulunduğu belirtildi.
Öte yandan olayla ilgili hastaneden ise açıklama yapılmadı.