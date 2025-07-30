https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/rusyadaki-depremin-ardindan-kandilli-rasathanesinden-turkiye-icin-net-aciklama-tsunami-riski-var-mi-1098247563.html

Rusya'daki depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden Türkiye için net açıklama: Tsunami riski var mı?

Rusya'daki depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden Türkiye için net açıklama: Tsunami riski var mı?

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Kamçatka bölgesinde meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısı iptal edildi. 1952’den bu yana bölgedeki en büyük... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T15:20+0300

2025-07-30T15:20+0300

2025-07-30T15:27+0300

türki̇ye

deprem

kandilli rasathanesi

kamçatka

kamçatka yarımadası

tsunami

pasifik

açıklama

rusya acil durumlar bakanlığı

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Rusya'nın Kamçatka Yarımadası’nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından verilen tsunami uyarısının iptal edildiği duyuruldu. Açıklama, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yazılı olarak yapıldı.Gece 03.00 civarında gerçekleşen deprem, 1952’den bu yana bölgede kaydedilen en büyük sarsıntı olarak açıklandı.Alarm durumuna geçildiDepremin ardından Rusya, ABD, Kanada, Japonya, Çin, Meksika, Peru ve Ekvador başta olmak üzere en az 10 ülke tsunami uyarısı yayınladı. UNESCO-IOC ICG/PTWS Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC), özellikle Pasifik kıyısındaki ülkeler için tehlike sinyali vermişti.Kandilli’den Türkiye i̇çin net açıklamaKandilli Rasathanesi depreme ilişkin yaptığı açıklamada, sarsıntının 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 02:24 TSİ’de, Kamçatka Yarımadası’nın güneydoğusunda meydana geldiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Mw 8.8 büyüklüğünde, sığ odaklı ve ters faylanma özellikli bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, Kuril-Kamçatka dalma-batma zonu üzerinde, yaklaşık 20.7 km derinlikte gerçekleşmiştir."Hawaii’de 1,7 metreye ulaştıKandilli açıklamasında, tsunami etkilerine ilişkin şu bilgilere de yer verildi:"Japonya kıyılarında 30-50 cm, açık denizde 90 cm, Hawaii'de ise 1.5 ila 1.7 metre arasında tsunami dalgaları gözlemlenmiştir."Ayrıca, bölgedeki tsunami tehlikesi resmen sona erene kadar izleme ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceği aktarıldı.'Türkiye i̇çin tsunami riski bulunmamaktadır'Kandilli’nin açıklamasında Türkiye kıyıları için herhangi bir tsunami riski bulunmadığı vurgulanarak şu cümleye yer verildi:"Bu depremle ilgili olarak ülkemiz kıyıları için tsunami riski bulunmamaktadır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/88lik-rusya-depremi-sonrasi-uzmanlardan-uyari-akdeniz-canagi-etkilenecek-mi-deprem-dalgasi-dunyayi-1098236696.html

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kamçatka

kamçatka yarımadası

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