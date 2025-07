https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/88lik-rusya-depremi-sonrasi-uzmanlardan-uyari-akdeniz-canagi-etkilenecek-mi-deprem-dalgasi-dunyayi-1098236696.html

8.8'lik Rusya depremi sonrası uzmanlardan uyarı: Akdeniz çanağı etkilenecek mi? 'Deprem dalgası dünyayı 5 kez dolaşacak'

Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8.8'lik deprem sonrası Pasifik'te tsunami alarmı verildi. Rusya, ABD ve Japonya kıyılarında tahliyeler başladı.

Kamçatka Yarımadası, 8,8 büyüklüğündeki büyük bir depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssünün Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğunu, depremin ise 20 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi. Ardından 6,9 ve 6,3 büyüklüklerinde artçı sarsıntılar kaydedildi.ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, 'Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı'nın yürürlüğe girdiğini' duyurdu. Alaska ve ABD Pasifik kıyısı için ise "Tsunami İzleme" durumunun geçerli olduğunu belirtti ve “Japonya'nın da tehlike altında olduğunu” ifade etti.Japonya'da 3 metreye kadar tsunami uyarısıJaponya, Hokkaido Adası'ndan Wakayama eyaletine kadar olan kıyılar için 3 metreye kadar tsunami dalgaları uyarısı yaptı. Vatandaşlara "tüm uyarılar kaldırılana kadar bölgeyi tahliye edin" çağrısı yapıldı. İlk dalgalar İşinomaki Limanı’nda 50 santimetre, Tokaçi’de 40 santimetre, Erimo’da ise 30 santimetre olarak ölçüldü.Severo-Kurilsk’in bir kısmı sular altındaRusya Acil Durumlar Bakanlığı, tsunami nedeniyle Severo-Kurilsk şehrinin bir bölümünün sular altında kaldığını duyurdu. Şu ana kadar can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.Deprem Pasifik Ateş Çemberi üzerindeProf. Dr. Okan Tüysüz, depremin meydana geldiği bölgenin Pasifik Ateş Çemberi üzerinde olduğunu hatırlatarak, “Birkaç yıldır 8'in üzerinde deprem olmuyordu dünyada. Ortalama yılda 1 defa olurdu. Bu açık kapanmış oldu” dedi. “Aşağı yukarı 20 kilometre derinlikteki bir fayın kırılmasıyla meydana geldi deprem. Okyanus tabanını hareket ettiren bu tarz depremler tsunamiye neden olur” diye konuştu. Tüysüz, artçı sarsıntıların uzun süre sürebileceğine de dikkat çekti.'7.7'ye varan artçılar meydana gelebilir'YTÜ'den Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Bu büyüklükteki bir deprem Türkiye'de meydana gelmez ama Kamçatka bölgesi buna çok da yabancı değil.” dedi. Mekanizması henüz netleşmeyen bu depremin, binlerce kilometre uzağa ulaşabilecek tsunami dalgaları oluşturabileceğini vurgulayan Ersoy, “Ana şok çok büyük olduğu için artçıları da büyük olacaktır. 7.7'ye varan artçılar meydana gelebilir. Şu anda o tür artçılar meydana geliyor. Artçılar haftalar hatta yıl boyunca devam edebilir.” ifadelerini kullandı.Moriwaki: Daha büyük dalgalar gelebilirDeprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, şu anda dalga boyunun 30 santimetre civarında olduğunu, ancak ikinci ve üçüncü dalgaların daha büyük olabileceğini söyledi. Moriwaki, “Bu deprem, 2011’de Japonya’da yaşanan 9 büyüklüğündeki depremi hatırlatıyor” diyerek, “8,8 büyüklüğündeki bu deprem, 6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan Kahramanmaraş depremlerinden yaklaşık 32 kat daha güçlü” ifadesini kullandı. Ayrıca, bölgede bir ay boyunca 7,5’e kadar artçı sarsıntılar yaşanabileceğini, ancak daha büyük bir ana depremin tetiklenme ihtimalinin şu an için düşük olduğunu ekledi.Prof. Dr. Şerif Barış: 6 Şubat’ın 45, 17 Ağustos’un 145 katı enerji açığa çıktıProf. Dr. Şerif Barış, depremin büyüklüğüne dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:“Bu 10 ila 20 yılda olan depremlerden biri. Pasifik levhasının etrafında bizim Ateş Çemberi dediğimiz dünyanın en büyük depremlerinin olduğu ve yoğun volkanik aktivitenin olduğu bölgede depreme gelen bir deprem. Tabii kıyıdan 10 kilometre açıkta olması, orada yoğun bir nüfus bulunmaması nedeniyle yüksek can kaybı yaşanmaması sevindirici.'Deprem dalgası dünyanın çevresini 4-5 kere turlayacak'Çok güçlü bir deprem. 6 Şubat Depremi'nin yaklaşık 45 katı enerji açığa çıktı. 17 Ağustos Depremi'nin de 145 katı kadar enerji açığa çıktı. 7,4 büyüklüğünde 145 depremi toplayın, 8,8 büyüklüğündeki depremde açığa çıkan enerjiye eşittir. Dolayısıyla sarsıntı gücü çok güçlüdür.Yer hareketi düşey yönde kırılma olduğu için de tsunami ihtimali çok güçlüdür. Nitekim ABD ve Japonya'da hemen tsunami uyarısı verdiler ve tahliyelere başladılar. Bir deprem şehre ne kadar yakınsa o kadar ölümcül oluyor. İnsanların bunu öğrenmesi lazım. Bizde her depremden sonra panik oluşuyor. Bu çok da doğru değil.Deprem dalgaları bu depremde günlerce kaydediliyor. Bu depremin oluşturduğu deprem dalgası dünyanın çevresini 4-5 kere turlayacak. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu unutmamamız lazım. Biz depremler olunca konuşuyoruz ancak deprem öncesi hazırlık çalışmalarını hayatımızın odağına koymak zorundayız."Akdeniz çanağını etkiler mi?Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Bizim üzerinde bulunduğumuz Akdeniz çevresi deprem kuşağı farklı bir sistem. Baykal Gölü vardır, o da bir risktir. Birbiriyle somut ve organik bir bağlantısı olmadığı için bizi etkilemesi söz konusu olmaz. 8.8'lik çok büyük bir deprem dünyanın çeşitli bölgelerinde kırılmaya yüz tutmuş bazı fayların kırılması için tetikleyici etki yapabilir. Bu bizim için söz konusu değil" uyarısında bulundu.

