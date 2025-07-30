https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-son-bir-gundeki-kaybi-bin-300den-fazla-asker--1098245587.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı bin 300’den fazla asker

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun son bir gündeki kaybı bin 300’den fazla asker

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, düşman güçlerine ağır kayıplar verdirmeyi sürdürüyor. 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T12:46+0300

2025-07-30T12:46+0300

2025-07-30T12:51+0300

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ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Tüm cephelerde ilerlemeye ve düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1310 askerini etkisiz hale getirdi, bir tank ve 8 zırhlı savaş aracını da imha etti.Ukrayna'da ordu ihtiyaçları için kullanılan ulaşım altyapısına, robotik sistemlerin depolarına ve ayrıca 156 farklı noktadaki asker ve teçhizat yığınaklarına bombardıman düzenlendi.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusuna ait iki güdümlü uçak bombasını ve 133 uçak tipi İHA’sını imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/rus-disisleri-ab-rus-gazini-alsaydi-abd-ile-agir-anlasmaya-gerek-kalmazdi-1098243291.html

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat