https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/rus-disisleri-ab-rus-gazini-alsaydi-abd-ile-agir-anlasmaya-gerek-kalmazdi-1098243291.html

Rus Dışişleri: AB, Rus gazını alsaydı ABD ile ağır anlaşmaya gerek kalmazdı

Rus Dışişleri: AB, Rus gazını alsaydı ABD ile ağır anlaşmaya gerek kalmazdı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’ya göre, Avrupa Birliği (AB) Rusya'dan istikrarlı doğalgaz tedariki almış olsaydı ABD ile yapılan ticaret ve... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T11:43+0300

2025-07-30T11:43+0300

2025-07-30T11:48+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sputnik Radyosu’na açıklamasında, AB ve ABD arasında varılan ticaret anlaşmasının ağır koşullarını değerlendirdi.Zaharova, “Rus gazı veya başka bir gaz alıyor olsalardı, ama istikrarlı bir şekilde bunu yapıyor olsalardı böyle olmazdı. Bunun için koca bir boru hattı inşa edilmişti. Diyelim ki başka biriyle bir boru hattı inşa edip bu hat üzerinden gaz almışlar. Bu durumda neden şu anda yaptıkları her şeyi yapmaya ihtiyaç duysunlar ki? Şimdi yaptıkları, vatandaşları için maliyetleri kat kata çıkarmaları, kendi endüstrilerini mahvetmeleri, kendilerini onlarca yıl geriye atmaları” ifadesini kullandı.Rus diplomatın görüşüne göre tüm bunlar, Anglo-Saksonların ve Avrupa halklarının çıkarlarına aykırı olarak birlikte hareket ettiği AB ve NATO bürokratlarının uzun yıllardır sürdürdükleri sistematik faaliyetlerin bir sonucu.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta sonu vardığı ticaret anlaşması, ABD'nin AB ürünlerine yüzde 15 doğrudan gümrük vergisi uygulamasını öngörüyor. AB ayrıca, Trump'ın başkanlık döneminin sonuna kadar ABD’den yıllık 250 milyar dolar olmak üzere toplam 750 milyar dolar değerinde enerji kaynağı satın alma taahhüdünde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/rossiya-segodnya-genel-muduru-kiselevden-sputnik-azerbaycan-calisanlarinin-serbest-birakilmasi-1098238158.html

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