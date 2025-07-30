https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/rusya-filistin-devleti-kurulmadan-ortadoguda-baris-mumkun-degil-1098232746.html

Rusya: Filistin devleti kurulmadan Ortadoğu'da barış mümkün değil

Rusya: Filistin devleti kurulmadan Ortadoğu'da barış mümkün değil

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Filistin devleti kurulmadan Ortadoğu'da barışın mümkün olmadığını belirtti. 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T01:21+0300

2025-07-30T01:21+0300

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dünya

sergey verşinin

rusya dışişleri bakanlığı

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

filistin

rusya

ortadoğu

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu konferans'ta konuşan Verşinin, Filistin devleti sorunu çözülmeden Ortadoğu'da barış ve güvenlik sağlanamayacağını söyledi.Verşinin, “Ortadoğu'daki olaylar, eşi benzeri görülmemiş kriz ve şiddetin geniş çaplı tırmanışı, Filistin sorununa adil ve uzun vadeli bir çözüm bulunmadıkça bölgede gerçek barış ve güvenliğin olmayacağını bir kez daha gösterdi” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/ingiltere-basbakani-starmer-eylul-ayinda-filistini-taniyacagiz-1098229133.html

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sergey verşinin, rusya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, filistin, rusya, ortadoğu