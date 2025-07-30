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Rusya: Filistin devleti kurulmadan Ortadoğu'da barış mümkün değil
Rusya: Filistin devleti kurulmadan Ortadoğu'da barış mümkün değil
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Filistin devleti kurulmadan Ortadoğu'da barışın mümkün olmadığını belirtti. 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T01:21+0300
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dünya
sergey verşinin
rusya dışişleri bakanlığı
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
filistin
rusya
ortadoğu
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu konferans'ta konuşan Verşinin, Filistin devleti sorunu çözülmeden Ortadoğu'da barış ve güvenlik sağlanamayacağını söyledi.Verşinin, “Ortadoğu'daki olaylar, eşi benzeri görülmemiş kriz ve şiddetin geniş çaplı tırmanışı, Filistin sorununa adil ve uzun vadeli bir çözüm bulunmadıkça bölgede gerçek barış ve güvenliğin olmayacağını bir kez daha gösterdi” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/ingiltere-basbakani-starmer-eylul-ayinda-filistini-taniyacagiz-1098229133.html
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sergey verşinin, rusya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, filistin, rusya, ortadoğu
sergey verşinin, rusya dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, filistin, rusya, ortadoğu

Rusya: Filistin devleti kurulmadan Ortadoğu'da barış mümkün değil

01:21 30.07.2025
© AA / Selçuk AcarBM'de Filistin Konferansı
BM'de Filistin Konferansı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
© AA / Selçuk Acar
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Filistin devleti kurulmadan Ortadoğu'da barışın mümkün olmadığını belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu konferans'ta konuşan Verşinin, Filistin devleti sorunu çözülmeden Ortadoğu'da barış ve güvenlik sağlanamayacağını söyledi.
Verşinin, “Ortadoğu'daki olaylar, eşi benzeri görülmemiş kriz ve şiddetin geniş çaplı tırmanışı, Filistin sorununa adil ve uzun vadeli bir çözüm bulunmadıkça bölgede gerçek barış ve güvenliğin olmayacağını bir kez daha gösterdi” dedi.
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