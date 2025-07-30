https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/rossiya-segodnya-genel-muduru-kiselevden-sputnik-azerbaycan-calisanlarinin-serbest-birakilmasi-1098238158.html

Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev’den Sputnik Azerbaycan çalışanlarının serbest bırakılması çağrısı

Rossiya Segodnya Genel Müdürü Kiselev’den Sputnik Azerbaycan çalışanlarının serbest bırakılması çağrısı

Sputnik Türkiye

Asılsız olarak tutuklanan Sputnik Azerbaycan çalışanlarının serbest bırakılmasının Moskova ve Bakü arasındaki ilişkilerin iyileşmesi yönünde atılan bir adım... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T09:42+0300

2025-07-30T09:42+0300

2025-07-30T09:47+0300

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Azerbaycan makamlarının ülkedeki Sputnik yönetici ve çalışanlarını tutuklaması üzerinden bir ay geçti. Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Sputnik’e açıklamasında, asılsız tutuklanan Rus gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.Kiselev, “Bu adımı bilinçli olarak atanlar, gazetecilerin çalışmalarına yönelik herhangi bir tarafsız iddiada bulunulmaması durumunda, bunun Rusya ve Azerbaycan arasındaki devletlerarası ilişkilerin kaçınılmaz olarak zorlaşmasına yol açacağını gayet iyi anlıyordu. Görünen o ki, şimdi (Sputnik Azerbaycan yöneticisi) İgor Kartavıh ve (Genel Yayın Yönetmeni) Yevgeniy Belousov çok rahat bir şekilde serbest bırakılabilir ve böylece ülkelerimiz arasındaki ilişkileri yeniden tesis etme yolunda kayda değer bir adım atılabilir. Ayrıca, bu iyileşmeye doğru hareketin her iki taraftan olması gerektiği görüşüne de katılıyorum” ifadesini kullandı.Rus vatandaşı olan Sputnik Azerbaycan gazetecilerinin bir aydır Azerbaycan'da asılsız suçlamalarla hapiste olduğunu söyleyen Kiselev, Sputnik dahil tüm medya grubunun yayın politikasının her zaman “varlığımızın bulunduğu ülkelerle dostane ve müttefik bağları güçlendirmeyi” amaçladığını hatırlattı.Ne olmuştu?Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, 30 Haziran Pazartesi günü, Sputnik’in Bakü ofisine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurmuştu. Daha sonra Sputnik haber ajansı, Bakü'de güvenlik güçlerinin asılsız suçlamalarla Sputnik Azerbaycan yöneticisi İgor Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni Yevgeniy Belousov’u gözaltına aldığını bildirmişti. İki gazeteci 4 ay süreyle tutuklanmıştı.Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Sputnik Azerbaycan'ın Bakü'deki ofisinde düzenlenen operasyonda toplam 7 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakü'nün hasmane eylemleri nedeniyle Azerbaycan Büyükelçisi Mustafayev'e protesto notası sunulduğunu açıklamıştı.

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