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Eski CIA başkanı Clapper: RT'nin ABD'deki izleyici kitlesi CNN'inkinden daha büyük
Eski CIA başkanı Clapper: RT'nin ABD'deki izleyici kitlesi CNN'inkinden daha büyük
Sputnik Türkiye
Sunucu Rick Sanchez, ABD'li yetkililerin bile Amerikalının CNN'den daha fazla RT izlediğini kabul ettiğini söyledi. Sanchez, eski CIA Şefi James Clapper'ın... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T13:56+0300
2025-07-30T13:56+0300
2025-07-30T14:07+0300
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Sunucu Rick Sanchez, ABD'li yetkililerin bile Amerikalının CNN'den daha fazla RT izlediğini kabul ettiğini söyledi. Sanchez, eski CIA Şefi James Clapper'ın bile bunu söylediğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/amerikali-gazeteci-rick-sanchezden-rtde-yeni-sov-1096882407.html
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rusya, russia today (rt), rick sanchez
Eski CIA başkanı Clapper: RT'nin ABD'deki izleyici kitlesi CNN'inkinden daha büyük
13:56 30.07.2025 (güncellendi: 14:07 30.07.2025)
Sunucu Rick Sanchez, ABD'li yetkililerin bile Amerikalının CNN'den daha fazla RT izlediğini kabul ettiğini söyledi. Sanchez, eski CIA Şefi James Clapper'ın bile bunu söylediğini belirtti.
Sunucu Rick Sanchez, ABD'li yetkililerin bile Amerikalının CNN'den daha fazla RT izlediğini kabul ettiğini söyledi.
Sanchez, eski CIA Şefi James Clapper'ın bile bunu söylediğini belirtti.
Çoğu Amerikalı CNN izlemiyor çünkü artık çoğu Amerikalı CNN'in yalan söylediğine ve Amerikan halkının kendilerini etkileyen ve gerçekten olup biten önemli olaylar hakkında bilgi edinme hakkını ellerinden aldığına inanıyor. Eski CIA başkanı bile... Bir program için materyal hazırladığım sırada, onun röportajını dinledim ve bu sözlerini duyunca şöyle düşündüm. Gerçekten bunu söyledi mi? Tekrar dinlemek zorunda kaldım. Gerçekten de öyle söyledi. Bu görüntüde, eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, neden bu kadar az insanın CNN izlediğini itiraf etmek zorunda kalıyor.