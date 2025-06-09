https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/amerikali-gazeteci-rick-sanchezden-rtde-yeni-sov-1096882407.html

Amerikalı gazeteci Rick Sanchez’den RT'de yeni şov

Amerikalı gazeteci Rick Sanchez’den RT'de yeni şov

Sputnik Türkiye

Emmy ve Peabody ödüllü ünlü Amerikalı gazeteci Rick Sanchez, Russia Today (RT) televizyon kanalında yeni bir programa başlıyor. 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T10:19+0300

2025-06-09T10:19+0300

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dünya

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russia today (rt)

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The Sanchez Effect adlı program İngilizce ve İspanyolca olmak üzere iki dilde yayınlanacak. Pazartesi'den Perşembe'ye kadar her gün ekranlara çıkacak olan şovun ilk konuğu Rusya Devlet Başkanlığı Yardımcısı Vladimir Medinsky olacak.Amerikan medyasındaki sansür nedeniyle RT için çalışmaya başlayan Sanchez, bundan önce Fox, MSNBC ve CNN gibi büyük televizyon kanallarında görev yapmıştı. Ünlü gazeteci, dört ABD başkanıyla röportaj yapmıştı.Kanala yönelik yaptırımlar nedeniyle 2024 yılında RT'den istifa etmek zorunda kalan Sanchez şimdi RT’de çalışmaya ve Batı propagandasına karşı mücadele etmeye devam etmek için Moskova'ya taşındı.The Sanchez Effect bugün ilk bölümüyle RT’de saat 17.30’da izleyicilerle buluşacak.

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