https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/amerikali-gazeteci-rick-sanchezden-rtde-yeni-sov-1096882407.html
Amerikalı gazeteci Rick Sanchez’den RT'de yeni şov
Amerikalı gazeteci Rick Sanchez’den RT'de yeni şov
Sputnik Türkiye
Emmy ve Peabody ödüllü ünlü Amerikalı gazeteci Rick Sanchez, Russia Today (RT) televizyon kanalında yeni bir programa başlıyor. 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T10:19+0300
2025-06-09T10:19+0300
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The Sanchez Effect adlı program İngilizce ve İspanyolca olmak üzere iki dilde yayınlanacak. Pazartesi'den Perşembe'ye kadar her gün ekranlara çıkacak olan şovun ilk konuğu Rusya Devlet Başkanlığı Yardımcısı Vladimir Medinsky olacak.Amerikan medyasındaki sansür nedeniyle RT için çalışmaya başlayan Sanchez, bundan önce Fox, MSNBC ve CNN gibi büyük televizyon kanallarında görev yapmıştı. Ünlü gazeteci, dört ABD başkanıyla röportaj yapmıştı.Kanala yönelik yaptırımlar nedeniyle 2024 yılında RT'den istifa etmek zorunda kalan Sanchez şimdi RT’de çalışmaya ve Batı propagandasına karşı mücadele etmeye devam etmek için Moskova'ya taşındı.The Sanchez Effect bugün ilk bölümüyle RT’de saat 17.30’da izleyicilerle buluşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/rusya-g20de-issizlik-oraninin-en-dusuk-oldugu-ikinci-ulke-1096880452.html
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abd, rusya, russia today (rt)
abd, rusya, russia today (rt)
Amerikalı gazeteci Rick Sanchez’den RT'de yeni şov
10:19 09.06.2025 (güncellendi: 10:57 09.06.2025)
Emmy ve Peabody ödüllü ünlü Amerikalı gazeteci Rick Sanchez, Russia Today (RT) televizyon kanalında yeni bir programa başlıyor.
The Sanchez Effect adlı program İngilizce ve İspanyolca olmak üzere iki dilde yayınlanacak. Pazartesi'den Perşembe'ye kadar her gün ekranlara çıkacak olan şovun ilk konuğu Rusya Devlet Başkanlığı Yardımcısı Vladimir Medinsky olacak.
Amerikan medyasındaki sansür nedeniyle RT için çalışmaya başlayan Sanchez, bundan önce Fox, MSNBC ve CNN gibi büyük televizyon kanallarında görev yapmıştı. Ünlü gazeteci, dört ABD başkanıyla röportaj yapmıştı.
Kanala yönelik yaptırımlar nedeniyle 2024 yılında RT'den istifa etmek zorunda kalan Sanchez şimdi RT’de çalışmaya ve Batı propagandasına karşı mücadele etmeye devam etmek için Moskova'ya taşındı.
The Sanchez Effect bugün ilk bölümüyle RT’de saat 17.30’da izleyicilerle buluşacak.