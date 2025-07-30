Prof. Dr. Ünal: Batı’nın ipi ile kuyuya inenin o kuyudan çıktığı görülmedi

“Eğer böyle değilse, örneğin İngiltere, Almanya gibi ülkelerin öncülüğünde bir şey yapılmaya çalışılıyorsa, acaba Zelenskiy'nin yerine başka birisini geçirerek savaşı daha da şiddetlendirerek sürdürmek amacına mı hizmet edecek? Örneğin İngiltere, Almanya gibi savaşın yani son Ukraynalıya kadar devamından yana olan ülkeler açısından Zelenskiy çok aşırı derecede yıpranmış birisi. Dikkat edersek mesela cepheye asker bulamıyor Zelenskiy. O yüzden işte caddelerden, sokaklardan, alışveriş merkezlerinden, oradan buradan insanlar zorla işte birtakım minibüslere falan bindirilerek cepheye gönderiliyor direkt. Bu tabii çok aşağılayıcı bir durum. İkincisi Zelenskiy'nin çok büyük yolsuzluklar yaptığına dair ya da yaptığı ve yapılmasına izin verdiğine dair haber ve yorumlar var. Ukrayna'nın Zelenskiy yönetiminin Avrupa'nın en aşırı yolsuzluk yapılan devleti olduğuna dair haber ve yorumlar süreklilik arz ediyor. Böyle bir devletin, böyle bir yönetimin savaşı sürdürebilecek enerjiyi ve özellikle toplumdaki duygusal bütünlüğü yakalayabilmesi pek mümkün değil. Yani halk bu kadar yolsuzluk batağına batmış ve yolsuzlukla mücadele eden kurumların etkisini kırmak için parlamentodan yasa çıkartmış olan bir yönetimi desteklemiyor. Bu acaba o zaman şu anlama mı geliyor? Mesela konuşulan senaryolardan biri, eski genelkurmay başkanı, şu anda Londra'da büyükelçi olan Valeri Zalujni, Zelenski'nin yerine getirilmesi. Bu eğer bir İngiliz planı ise, Amerika'dan bağımsızsa, diyelim Almanya ve Fransa'nın desteğini alıyorsa, yani savaşı sürdürmek isteyen ülkeler açısından çok önemliyse, Acaba Zalujni gelirse Zelenskiy'nin yerine, o zaman Ukrayna halkı savaşa yeniden bir heyecanla sarılır mı, katılır mı? Büyük bir soru işareti.”