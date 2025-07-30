Prof. Dr. Ünal: Batı’nın ipi ile kuyuya inenin o kuyudan çıktığı görülmedi
‘Zelenskiy yönetimi yıprandı’
'Zelenskiy oradan nasıl indirilecek?'
“Öte yandan şöyle bir soru daha var. Şimdi Zelenskiy’i oradan indirmek nasıl olacak? O da kolay bir senaryo değil. Neden dersen, çünkü ortada seçim yok. Zelenskiy'nin görev süresi çoktan doldu. 2024 yılı itibariyle Zelenskiy'nin görev süresi doldu. Ve o tarihten bu yana Zelenskiy bir açıdan gayri meşru hatta diktatör. Yani denilebilir ki efendim işte bu savaş şartlarında seçim mi olur? Yani olmazsa başka bir şey olması lazım. Yani Zelenskiy'nin görevini kimin adına halktan hangi aldığı hangi yetkiyle sürdürdüğüne dair bir şey olması lazım. Bunları yapmıyor Zelenskiy. Belki de böyle bir süreç başlatırsa iktidarın elinden kayıp gideceğinden de korkuyor. Kuvvet de muhtemel. Dolayısıyla Zelenskiy nasıl oradan görevden alınacak? Hani parlamento mu görevden alacak? Seçimler mi yapılacak? Şimdi bunların her biri apayrı yeni senaryoları beraberinde getirecek.”