https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/rusya-dis-istihbarat-servisi-ukrayna-yetkilileri-zelenskiynin-yerine-kimin-iktidara-gecebilecegini-1098223901.html

SVR: Batılılar ve Ukrayna yetkilileri Zelenskiy'in yerine kimin iktidara geçebileceğini konuştu

SVR: Batılılar ve Ukrayna yetkilileri Zelenskiy'in yerine kimin iktidara geçebileceğini konuştu

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden (SVR) yapılan açıklamda ABD ve İngiltere yetkililerinin geçenlerde Alpler'de Yermak, Budanov ve Zalujnıy'nın katılımıyla bir... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T15:15+0300

2025-07-29T15:15+0300

2025-07-29T16:34+0300

dünya

vladimir zelenskiy

rusya

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

andrey yermak

ukrayna savunma bakanlığı

ukrayna

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Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden (SVR) yapılan açıklamda ABD ve İngiltere yetkililerinin geçenlerde Alpler'de Zelenskiy’in özel kalem müdürü Andrey Yermak, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Daire Başkanı Kirill Budanov ve Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi ve eski Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ın katılımıyla bir toplantı düzenlediği, toplantıda Vladimir Zelenskiy'nin yerine kimin iktidara geçebileceği konusunun ele alındığı belirtildi."Toplantıya katılanların tamamı, bu konunun çoktandır görüşülmesi gerektiği konusunda hemfikir kaldı. Zelenskiy'in görevden alınması, esasen Kiev'in Batılı ortaklarla, özellikle de Washington'la ilişkilerini 'yeniden başlatması' ve Batı'nın Ukrayna'ya, Rusya ile yüzleşmede verdiği desteğin devam etmesi için temel koşul haline geldi" denilen açıklamaya göre, Amerikalılar ve İngilizler, Zalujnıy'ı Ukrayna Devlet Başkanlığı görevine aday gösterme kararını açıkladı, Yermak ile Budanov ise bunu kabul etti.“Amerikalılar ve İngilizler, Zaluzhnıy’ı Ukrayna Devlet Başkanı görevine aday gösterme kararını açıkladı. Yermak ve Budanov ‘emredersiniz’ dedi, aynı zamanda, Anglo-Saksonlardan mevcut görevlerinin korunacağına ve diğer personel meselelerinde çıkarlarının göz önünde bulundurulacağına dair söz aldı” denilen açıklamaya şöyle devam edildi:Açıklamada, "Gerçekleşen toplantı ve sonuçları, Ukrayna vatandaşlarına seslenmeye gerekçe oluşturuyor. Evet, Alpler’deki tatil beldesinde ülkenizin yeni devlet başkanının seçimleri gerçekleşti. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz Ukrayna ‘demokrasisi, bağımsızlığı ve öz yeterliliğinin’ zaferini böyle mi hayal etmiştiniz?" ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/ukraynalilar-zelenskiy-karsiti-posterlerle-sokaklara-dokuldu-cani-ve-hain-1098135276.html

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vladimir zelenskiy, rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), andrey yermak, ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna, alpler, abd