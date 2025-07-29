https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/rusya-dis-istihbarat-servisi-ukrayna-yetkilileri-zelenskiynin-yerine-kimin-iktidara-gecebilecegini-1098223901.html
SVR: Batılılar ve Ukrayna yetkilileri Zelenskiy'in yerine kimin iktidara geçebileceğini konuştu
SVR: Batılılar ve Ukrayna yetkilileri Zelenskiy'in yerine kimin iktidara geçebileceğini konuştu
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden (SVR) yapılan açıklamda ABD ve İngiltere yetkililerinin geçenlerde Alpler'de Yermak, Budanov ve Zalujnıy'nın katılımıyla bir... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T15:15+0300
2025-07-29T15:15+0300
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andrey yermak
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Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden (SVR) yapılan açıklamda ABD ve İngiltere yetkililerinin geçenlerde Alpler'de Zelenskiy’in özel kalem müdürü Andrey Yermak, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Daire Başkanı Kirill Budanov ve Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi ve eski Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ın katılımıyla bir toplantı düzenlediği, toplantıda Vladimir Zelenskiy'nin yerine kimin iktidara geçebileceği konusunun ele alındığı belirtildi."Toplantıya katılanların tamamı, bu konunun çoktandır görüşülmesi gerektiği konusunda hemfikir kaldı. Zelenskiy'in görevden alınması, esasen Kiev'in Batılı ortaklarla, özellikle de Washington'la ilişkilerini 'yeniden başlatması' ve Batı'nın Ukrayna'ya, Rusya ile yüzleşmede verdiği desteğin devam etmesi için temel koşul haline geldi" denilen açıklamaya göre, Amerikalılar ve İngilizler, Zalujnıy'ı Ukrayna Devlet Başkanlığı görevine aday gösterme kararını açıkladı, Yermak ile Budanov ise bunu kabul etti.“Amerikalılar ve İngilizler, Zaluzhnıy’ı Ukrayna Devlet Başkanı görevine aday gösterme kararını açıkladı. Yermak ve Budanov ‘emredersiniz’ dedi, aynı zamanda, Anglo-Saksonlardan mevcut görevlerinin korunacağına ve diğer personel meselelerinde çıkarlarının göz önünde bulundurulacağına dair söz aldı” denilen açıklamaya şöyle devam edildi:Açıklamada, "Gerçekleşen toplantı ve sonuçları, Ukrayna vatandaşlarına seslenmeye gerekçe oluşturuyor. Evet, Alpler’deki tatil beldesinde ülkenizin yeni devlet başkanının seçimleri gerçekleşti. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz Ukrayna ‘demokrasisi, bağımsızlığı ve öz yeterliliğinin’ zaferini böyle mi hayal etmiştiniz?" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/ukraynalilar-zelenskiy-karsiti-posterlerle-sokaklara-dokuldu-cani-ve-hain-1098135276.html
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vladimir zelenskiy, rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), andrey yermak, ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna, alpler, abd
vladimir zelenskiy, rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), andrey yermak, ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna, alpler, abd
SVR: Batılılar ve Ukrayna yetkilileri Zelenskiy'in yerine kimin iktidara geçebileceğini konuştu
15:15 29.07.2025 (güncellendi: 16:34 29.07.2025)
Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden (SVR) yapılan açıklamda ABD ve İngiltere yetkililerinin geçenlerde Alpler'de Yermak, Budanov ve Zalujnıy'nın katılımıyla bir toplantı düzenlediği, toplantıda Zelenskiy'in yerine kimin iktidara geçebileceği konusunun ele alındığı belirtildi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden (SVR) yapılan açıklamda ABD ve İngiltere yetkililerinin geçenlerde Alpler'de Zelenskiy’in özel kalem müdürü Andrey Yermak, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Daire Başkanı Kirill Budanov ve Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi ve eski Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ın katılımıyla bir toplantı düzenlediği, toplantıda Vladimir Zelenskiy'nin yerine kimin iktidara geçebileceği konusunun ele alındığı belirtildi.
"Toplantıya katılanların tamamı, bu konunun çoktandır görüşülmesi gerektiği konusunda hemfikir kaldı. Zelenskiy'in görevden alınması, esasen Kiev'in Batılı ortaklarla, özellikle de Washington'la ilişkilerini 'yeniden başlatması' ve Batı'nın Ukrayna'ya, Rusya ile yüzleşmede verdiği desteğin devam etmesi için temel koşul haline geldi" denilen açıklamaya göre, Amerikalılar ve İngilizler, Zalujnıy'ı Ukrayna Devlet Başkanlığı görevine aday gösterme kararını açıkladı, Yermak ile Budanov ise bunu kabul etti.
“Amerikalılar ve İngilizler, Zaluzhnıy’ı Ukrayna Devlet Başkanı görevine aday gösterme kararını açıkladı. Yermak ve Budanov ‘emredersiniz’ dedi, aynı zamanda, Anglo-Saksonlardan mevcut görevlerinin korunacağına ve diğer personel meselelerinde çıkarlarının göz önünde bulundurulacağına dair söz aldı” denilen açıklamaya şöyle devam edildi:
Alpler'de varılan anlaşma, ‘devlet başkanının’ yerel yolsuzlukla mücadele kurumlarının yetkilerini sınırlamaya yönelik son skandal girişiminin arka planına ışık tutuyor. Yermak, Zalujnıy için siyasi alanı temizleyerek Zelenskiy’e ‘tuzak kurdu’, böyle bir adımın Kiev'in Batılı ortaklarıyla ilişkilerini bozmayacağına ikna etti, ancak aslında Batı'nın ‘ömrünü doldurmuş’ kişiyi ‘demokrasiye saldıran’ biri olarak iktidardan uzaklaştırma kampanyası başlatması için bir bahane yaratmış oldu.
Açıklamada, "Gerçekleşen toplantı ve sonuçları, Ukrayna vatandaşlarına seslenmeye gerekçe oluşturuyor. Evet, Alpler’deki tatil beldesinde ülkenizin yeni devlet başkanının seçimleri gerçekleşti. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz Ukrayna ‘demokrasisi, bağımsızlığı ve öz yeterliliğinin’ zaferini böyle mi hayal etmiştiniz?" ifadeleri kullanıldı.