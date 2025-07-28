https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/chp-komisyona-girme-sartini-acikladi-bizim-icin-onemli-olan-ilkeler-ve-prensipler-1098200251.html

CHP, komisyona girme şartını açıkladı: 'Bizim için önemli olan ilkeler ve prensipler'

CHP, komisyona girme şartını açıkladı: 'Bizim için önemli olan ilkeler ve prensipler'

Sputnik Türkiye

CHP'nin MYK toplantısı sırasında Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 'Terörsüz Türkiye' komisyonunda eşit temsil ve nitelikli çoğunluk talebinde bulunduklarını... 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T19:18+0300

2025-07-28T19:18+0300

2025-07-28T19:18+0300

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Cumhuriyet Halk Partisi MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantı sürerken konuşan Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Meclis'te kurulması planlanan 'Terörsüz Türkiye' komisyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Kurulacak komisyonda eşit temsil ya da nitelikli çoğunlukla karar alınacağı yönünde resmi açıklama beklediklerini belirten Yücel, "Bizim için önemli olan isimler değil, ilkeler ve prensiplerdir" dedi.Yücel, "CHP olarak tabi ki önerdiğimiz komisyona gireceğiz. Milletvekilleri görevlerini yapmaları için seçiliyor. Ancak 'Adını biz belirleriz, istediğimiz nisapla karar alırız' gibi bir yaklaşımın içinde olmayız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, komisyonla ilgili ya eşit temsil ya da nitelikli çoğunlukla karar alınması gerektiğini açıkça ifade etti" açıklamasında bulundu.Komisyondan Türkiye’ye olumlu katkılar sağlayacak kararlar alınmasını beklediklerini kaydeden CHP'li Yücel, "Komisyonun işleyişinde demokrasi istemek en doğal hakkımızdır. Bu nedenle komisyonda eşit temsil veya nitelikli çoğunlukla karar alınacağına dair yetkili ağızdan açıklama yapılmalı, biz de komisyona katılmalıyız" diye konuştu.Komisyonda görev alacak üyeler konusunda ise CHP Sözcüsü Yücel, "Bizim için önemli olan isimler değil, ilkeler ve prensiplerdir. Demokrasi ve Adalet Komisyonu’nda görev alan arkadaşlarımızdan ya da dışarıdan nitelikli isimlerden oluşan bir ekip belirlenebilir. Temsil oranı ve karar alma sürecindeki hassasiyetler giderildiği takdirde, komisyonda görev alacak çok sayıda nitelikli arkadaşımız vardır" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/chp-genel-baskani-ozel-mit-baskani-kalinla-gorustu-1098125140.html

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