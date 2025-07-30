https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/metrodaki-goruntuler-sonrasi-polis-harekete-gecti-oyuncak-tahta-tufek-ve-oyuncak-tavsan-maskesi-ile-1098232175.html

Metrodaki görüntüler sonrası polis harekete geçti: Oyuncak tahta tüfek ve oyuncak tavşan maskesi ile yakalandı

Metrodaki görüntüler sonrası polis harekete geçti: Oyuncak tahta tüfek ve oyuncak tavşan maskesi ile yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Hacıosman metro istasyonunda tüfekle dolaşan bir kişinin üzerindekinin oyuncak tüfek ve yüzünde ise oyuncak tavşan maskesi olduğu ortaya çıktı. 15... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T00:42+0300

2025-07-30T00:42+0300

2025-07-30T00:48+0300

tüfek

metro

oyuncak

türki̇ye

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada Hacıosman Metro İstasyonu'nda silahlı bir kişinin bulunduğu yönünde paylaşımlar yapılması sonrası harekete geçti.Paylaşımlardaki görüntüye uyan bir kişinin metro istasyonundan çıkarak Cumhuriyet Mahallesi istikametine yürüdüğü belirlendi. Elindeki tüfek ve maskeyle yakalanan şüphelinin 15 yaşında A.Y. olduğu ve elindeki tüfeğin kahverengi oyuncak tahta tüfek, taktığı maskenin ise oyuncak tavşan maskesi olduğu anlaşıldı.A.Y. hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/yalovada-45-kisi-yemekten-zehirlendi-valilikten-ilk-aciklama-1098232045.html

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tüfek, metro, oyuncak