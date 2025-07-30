Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/metrodaki-goruntuler-sonrasi-polis-harekete-gecti-oyuncak-tahta-tufek-ve-oyuncak-tavsan-maskesi-ile-1098232175.html
Metrodaki görüntüler sonrası polis harekete geçti: Oyuncak tahta tüfek ve oyuncak tavşan maskesi ile yakalandı
Metrodaki görüntüler sonrası polis harekete geçti: Oyuncak tahta tüfek ve oyuncak tavşan maskesi ile yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Hacıosman metro istasyonunda tüfekle dolaşan bir kişinin üzerindekinin oyuncak tüfek ve yüzünde ise oyuncak tavşan maskesi olduğu ortaya çıktı. 15... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T00:42+0300
2025-07-30T00:48+0300
tüfek
metro
oyuncak
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1e/1098232253_0:267:851:746_1920x0_80_0_0_eef2f119886761ab0d0c3bd7547e155a.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada Hacıosman Metro İstasyonu'nda silahlı bir kişinin bulunduğu yönünde paylaşımlar yapılması sonrası harekete geçti.Paylaşımlardaki görüntüye uyan bir kişinin metro istasyonundan çıkarak Cumhuriyet Mahallesi istikametine yürüdüğü belirlendi. Elindeki tüfek ve maskeyle yakalanan şüphelinin 15 yaşında A.Y. olduğu ve elindeki tüfeğin kahverengi oyuncak tahta tüfek, taktığı maskenin ise oyuncak tavşan maskesi olduğu anlaşıldı.A.Y. hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/yalovada-45-kisi-yemekten-zehirlendi-valilikten-ilk-aciklama-1098232045.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1e/1098232253_0:187:851:825_1920x0_80_0_0_a4ffca27bee6c9efefe11a03e457a700.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tüfek, metro, oyuncak
tüfek, metro, oyuncak

Metrodaki görüntüler sonrası polis harekete geçti: Oyuncak tahta tüfek ve oyuncak tavşan maskesi ile yakalandı

00:42 30.07.2025 (güncellendi: 00:48 30.07.2025)
© AA / Yasin CingözSarıyer'de oyuncak olduğu anlaşılan tüfekle metro istasyonunda dolaşan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Sarıyer'de oyuncak olduğu anlaşılan tüfekle metro istasyonunda dolaşan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
© AA / Yasin Cingöz
Abone ol
İstanbul'da Hacıosman metro istasyonunda tüfekle dolaşan bir kişinin üzerindekinin oyuncak tüfek ve yüzünde ise oyuncak tavşan maskesi olduğu ortaya çıktı. 15 yaşındaki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada Hacıosman Metro İstasyonu'nda silahlı bir kişinin bulunduğu yönünde paylaşımlar yapılması sonrası harekete geçti.
Paylaşımlardaki görüntüye uyan bir kişinin metro istasyonundan çıkarak Cumhuriyet Mahallesi istikametine yürüdüğü belirlendi. Elindeki tüfek ve maskeyle yakalanan şüphelinin 15 yaşında A.Y. olduğu ve elindeki tüfeğin kahverengi oyuncak tahta tüfek, taktığı maskenin ise oyuncak tavşan maskesi olduğu anlaşıldı.
A.Y. hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı.
Hastane acil - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
TÜRKİYE
Yalova'da 45 kişi yemekten zehirlendi: Valilikten ilk açıklama
00:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала