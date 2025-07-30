https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/metrodaki-goruntuler-sonrasi-polis-harekete-gecti-oyuncak-tahta-tufek-ve-oyuncak-tavsan-maskesi-ile-1098232175.html
Metrodaki görüntüler sonrası polis harekete geçti: Oyuncak tahta tüfek ve oyuncak tavşan maskesi ile yakalandı
Metrodaki görüntüler sonrası polis harekete geçti: Oyuncak tahta tüfek ve oyuncak tavşan maskesi ile yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Hacıosman metro istasyonunda tüfekle dolaşan bir kişinin üzerindekinin oyuncak tüfek ve yüzünde ise oyuncak tavşan maskesi olduğu ortaya çıktı. 15... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T00:42+0300
2025-07-30T00:42+0300
2025-07-30T00:48+0300
tüfek
metro
oyuncak
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada Hacıosman Metro İstasyonu'nda silahlı bir kişinin bulunduğu yönünde paylaşımlar yapılması sonrası harekete geçti.Paylaşımlardaki görüntüye uyan bir kişinin metro istasyonundan çıkarak Cumhuriyet Mahallesi istikametine yürüdüğü belirlendi. Elindeki tüfek ve maskeyle yakalanan şüphelinin 15 yaşında A.Y. olduğu ve elindeki tüfeğin kahverengi oyuncak tahta tüfek, taktığı maskenin ise oyuncak tavşan maskesi olduğu anlaşıldı.A.Y. hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/yalovada-45-kisi-yemekten-zehirlendi-valilikten-ilk-aciklama-1098232045.html
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tüfek, metro, oyuncak
Metrodaki görüntüler sonrası polis harekete geçti: Oyuncak tahta tüfek ve oyuncak tavşan maskesi ile yakalandı
00:42 30.07.2025 (güncellendi: 00:48 30.07.2025)
İstanbul'da Hacıosman metro istasyonunda tüfekle dolaşan bir kişinin üzerindekinin oyuncak tüfek ve yüzünde ise oyuncak tavşan maskesi olduğu ortaya çıktı. 15 yaşındaki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada Hacıosman Metro İstasyonu'nda silahlı bir kişinin bulunduğu yönünde paylaşımlar yapılması sonrası harekete geçti.
Paylaşımlardaki görüntüye uyan bir kişinin metro istasyonundan çıkarak Cumhuriyet Mahallesi istikametine yürüdüğü belirlendi. Elindeki tüfek ve maskeyle yakalanan şüphelinin 15 yaşında A.Y. olduğu ve elindeki tüfeğin kahverengi oyuncak tahta tüfek, taktığı maskenin ise oyuncak tavşan maskesi olduğu anlaşıldı.
A.Y. hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı.