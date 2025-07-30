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Yalova'da 45 kişi yemekten zehirlendi: Valilikten ilk açıklama

Yalova'da 45 kişi yemekten zehirlendi: Valilikten ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, aynı yemek firmasından yemek yediği belirlenen 45 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Yalova Valiliği... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

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Yalova'da, aynı yemek firmasından yemek yiyen 45 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.Çiftlikköy ilçesinde yaşanan olayda Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 40, özel bir hastanede ise 5 kişinin tedavi altına alındığı bildirildi. Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hastaneye başvuran kişilerin farklı firmalarda çalıştıkları ve aynı yemek firmasından hizmet aldıklarının belirlendiği ifade edildi. Zehirlenme şüphesiyle tedavi görenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yemekten alınan numunelerin laboratuvara gönderildiği öğrenildi.

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