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Yalova'da 45 kişi yemekten zehirlendi: Valilikten ilk açıklama
Yalova'da 45 kişi yemekten zehirlendi: Valilikten ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, aynı yemek firmasından yemek yediği belirlenen 45 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Yalova Valiliği... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
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Yalova'da, aynı yemek firmasından yemek yiyen 45 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.Çiftlikköy ilçesinde yaşanan olayda Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 40, özel bir hastanede ise 5 kişinin tedavi altına alındığı bildirildi. Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hastaneye başvuran kişilerin farklı firmalarda çalıştıkları ve aynı yemek firmasından hizmet aldıklarının belirlendiği ifade edildi. Zehirlenme şüphesiyle tedavi görenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yemekten alınan numunelerin laboratuvara gönderildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240623/gida-zehirlenmelerine-karsi-uyari-et-sut-ve-salatalardan-bulasiyor-1085147430.html
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yalova, yalova cumhuriyet başsavcılığı, yalova belediyesi, yalova i̇l emniyet müdürlüğü, yemek, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda yardımı, gıda krizi
yalova, yalova cumhuriyet başsavcılığı, yalova belediyesi, yalova i̇l emniyet müdürlüğü, yemek, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda yardımı, gıda krizi

Yalova'da 45 kişi yemekten zehirlendi: Valilikten ilk açıklama

00:08 30.07.2025
© AAHastane acil
Hastane acil - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
© AA
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, aynı yemek firmasından yemek yediği belirlenen 45 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Yalova Valiliği, başvuranların farklı firmalarda çalışan kişiler olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.
Yalova'da, aynı yemek firmasından yemek yiyen 45 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.
Çiftlikköy ilçesinde yaşanan olayda Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 40, özel bir hastanede ise 5 kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.
Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hastaneye başvuran kişilerin farklı firmalarda çalıştıkları ve aynı yemek firmasından hizmet aldıklarının belirlendiği ifade edildi.
Zehirlenme şüphesiyle tedavi görenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yemekten alınan numunelerin laboratuvara gönderildiği öğrenildi.
Süt - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2024
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Gıda zehirlenmelerine karşı uyarı: 'Et, süt ve salatalardan bulaşıyor'
23 Haziran 2024, 23:42
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