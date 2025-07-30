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Meteoroloji yağmur uyarısı yapmıştı: İstanbul'a yağmur yağacak mı?
Meteoroloji yağmur uyarısı yapmıştı: İstanbul'a yağmur yağacak mı?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, İstanbul'da bugün beklenen yağış gerçekleşmedi. İstanbul’da Perşembe ve Cumartesi günleri sağanak ve yer yer gök... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T17:23+0300
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İstanbul'da günlerdir beklenen yağış bugün de gerçekleşmedi.Meteoroloji, 30 Temmuz Çarşamba günü için yağmur tahmininde bulunmuştu. Afrika sıcaklarının etkisindeki kentte halk serinleme umuduyla gökyüzüne bakarken, yağmur gelmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre; İstanbul’da 31 Temmuz Perşembe ve 2 Ağustos Cumartesi günleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği açıklandı. 1 Ağustos Cuma gününde mega kentte havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi. Özellikle Anadolu Yakası'nda hafif sağanak geçişlerinin görüleceği belirtilirken hava sıcaklıklarının üç gün boyunca 30 ila 31 derece arasında seyredeceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/saganak-yagis-icin-saat-verildi-meteoroloji-beklenen-uyariyi-yayinladi-1098226063.html
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türkiye, i̇stanbul, kandilli, meteoroloji, akom, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı, kuvvetli yağış, aşırı yağışlar, dolu yağışı
türkiye, i̇stanbul, kandilli, meteoroloji, akom, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı, kuvvetli yağış, aşırı yağışlar, dolu yağışı

Meteoroloji yağmur uyarısı yapmıştı: İstanbul'a yağmur yağacak mı?

17:23 30.07.2025
© AA / Hakan Akgünİstanbul yağmur, Taksim yağmur, İstanbul sağanak, yağmur
İstanbul yağmur, Taksim yağmur, İstanbul sağanak, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
© AA / Hakan Akgün
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, İstanbul'da bugün beklenen yağış gerçekleşmedi. İstanbul’da Perşembe ve Cumartesi günleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul'da günlerdir beklenen yağış bugün de gerçekleşmedi.
Meteoroloji, 30 Temmuz Çarşamba günü için yağmur tahmininde bulunmuştu. Afrika sıcaklarının etkisindeki kentte halk serinleme umuduyla gökyüzüne bakarken, yağmur gelmedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre; İstanbul’da 31 Temmuz Perşembe ve 2 Ağustos Cumartesi günleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği açıklandı. 1 Ağustos Cuma gününde mega kentte havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi.
Özellikle Anadolu Yakası'nda hafif sağanak geçişlerinin görüleceği belirtilirken hava sıcaklıklarının üç gün boyunca 30 ila 31 derece arasında seyredeceği açıklandı.
Meteoroloji ve AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
TÜRKİYE
Sağanak yağış için saat verildi: İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerde gök gürültülü yağış geliyor
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