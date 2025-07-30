https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/meteoroloji-yagmur-uyarisi-yapmisti-istanbula-yagmur-yagacak-mi-1098252997.html

Meteoroloji yağmur uyarısı yapmıştı: İstanbul'a yağmur yağacak mı?

Meteoroloji yağmur uyarısı yapmıştı: İstanbul'a yağmur yağacak mı?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, İstanbul'da bugün beklenen yağış gerçekleşmedi. İstanbul’da Perşembe ve Cumartesi günleri sağanak ve yer yer gök... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T17:23+0300

2025-07-30T17:23+0300

2025-07-30T17:23+0300

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İstanbul'da günlerdir beklenen yağış bugün de gerçekleşmedi.Meteoroloji, 30 Temmuz Çarşamba günü için yağmur tahmininde bulunmuştu. Afrika sıcaklarının etkisindeki kentte halk serinleme umuduyla gökyüzüne bakarken, yağmur gelmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre; İstanbul’da 31 Temmuz Perşembe ve 2 Ağustos Cumartesi günleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği açıklandı. 1 Ağustos Cuma gününde mega kentte havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi. Özellikle Anadolu Yakası'nda hafif sağanak geçişlerinin görüleceği belirtilirken hava sıcaklıklarının üç gün boyunca 30 ila 31 derece arasında seyredeceği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/saganak-yagis-icin-saat-verildi-meteoroloji-beklenen-uyariyi-yayinladi-1098226063.html

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