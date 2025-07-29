https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/saganak-yagis-icin-saat-verildi-meteoroloji-beklenen-uyariyi-yayinladi-1098226063.html

Sağanak yağış için saat verildi: İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerde gök gürültülü yağış geliyor

Sağanak yağış için saat verildi: İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerde gök gürültülü yağış geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara dahil birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Sıcaklıklar Perşembe’den itibaren düşebilir. İl il son hava durumu raporu…

2025-07-29T16:13+0300

2025-07-29T16:13+0300

2025-07-29T16:15+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ancak yarından itibaren batı bölgelerde, hafta sonuna doğru ise iç ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.Yağmur ne zaman yağacak?İstanbul'da çarşamba günü 09.00'da başlayacak olan yağmur, 15.00'a kadar sürecek.Güncellenen hava durumu haritası, İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya, Bolu ve Karabük gibi şehirlerde yağış ihtimalini artırırken, İzmir ve Ege kıyılarında ise açık ve sıcak hava hakim olmaya devam edecek.Yağış haritası güncellendi, gök gürültüsü yoldaMeteoroloji’ye göre, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Bu bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.Uzman uyarısı: CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Uzun bir aradan sonra Çarşamba günü Marmara’nın kuzeyinde, Cuma günü ise doğusunda ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yağış bekleniyor,” dedi.İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak? Hafta sonuna dikkat: Sıcaklıklar düşebilirPerşembe gününden itibaren batı bölgelerde, Cuma günü ise iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların 3–6 derece düşmesi bekleniyor. Özellikle güneşin en dik geldiği saatlerde, güneş çarpması riskine karşı korunma ve bol sıvı tüketimi öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/tarih-yeniden-yaziliyor-antik-insanlardan-bazilarinin-yamyam-oldugu-ve-cocuklarini-yedigi-ortaya-1098223037.html

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