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Meteoroloji Marmara için saat verdi: Sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkili olacak

Meteoroloji Marmara için saat verdi: Sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkili olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 30 Temmuz Çarşamba için uyardı: İstanbul ve Marmara’da sağanak yağış, Hatay ve Karadeniz kıyılarında gök gürültülü yağış bekleniyor. Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor

2025-07-30T07:27+0300

2025-07-30T07:27+0300

2025-07-30T07:27+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Temmuz Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı, Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler 45 derecenin altına düşmüyor. Marmara’nın kuzeyi, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Hatay ile Artvin kıyıları, Giresun, Trabzon, Rize ile Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

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