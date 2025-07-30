Meteoroloji Marmara için saat verdi: Sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkili olacak
© AA / Mert Alper Dervışyağmur
© AA / Mert Alper Dervış
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30 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul ve Marmara’da sağanak yağış bekleniyor. Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yağışlar özellikle kuzey ve doğu bölgelerde etkili olurken, bazı kesimlerde rüzgar kuvvetli esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Temmuz Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde sağanak yağış etkili olacak.
Hava sıcaklığı, Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler 45 derecenin altına düşmüyor.
Marmara’nın kuzeyi, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Hatay ile Artvin kıyıları, Giresun, Trabzon, Rize ile Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Balıkesir: 37°C – Az bulutlu ve açık
Edirne: 35°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul: 31°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli: 34°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Not: Bölgenin kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar kuzeyde kuvvetli (30-50 km/saat).
EGE
Afyonkarahisar: 37°C – Az bulutlu ve açık
Denizli: 39°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 37°C – Az bulutlu ve açık
Manisa: 38°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Adana: 36°C – Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu
Antalya: 31°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 31°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta: 35°C – Az bulutlu ve açık
Not: Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Hatay kıyıları ve Osmaniye çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel yağış; Hatay kıyılarında rüzgar güneyli kuvvetli (30-50 km/saat).
İÇ ANADOLU
Ankara: 38°C – Az bulutlu ve açık
Çankırı: 42°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 36°C – Az bulutlu ve açık
Konya: 39°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Bolu: 34°C – Az bulutlu ve açık
Düzce: 34°C – Az bulutlu ve açık
Sinop: 35°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak: 28°C – Az bulutlu ve açık
Not: İç kesimlerde rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat)
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 40°C – Az bulutlu ve açık
Artvin: 37°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 33°C – Az bulutlu ve açık
Trabzon: 29°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars: 34°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 43°C – Parçalı ve az bulutlu
Van: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 45°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 40°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 43°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 44°C – Az bulutlu ve açık