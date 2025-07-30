https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/yangin-bolgesine-patlak-lastikle-su-tasiyan-ciftciye-su-tankeri-hediye-edildi-kac-yilda-yetisir-bir-1098233031.html

Yangın bölgesine patlak lastikle su taşıyan çiftçiye su tankeri hediye edildi: 'Kaç yılda yetişir bir ağaç'

Yangın bölgesine patlak lastikle su taşıyan çiftçiye su tankeri hediye edildi: 'Kaç yılda yetişir bir ağaç'

Sputnik Türkiye

Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangınına tek lastiği patlayan tankeriyle su taşıyan çiftçi Ramazan Doğru'ya Orman Genel Müdürlüğü tarafından su... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T02:12+0300

2025-07-30T02:12+0300

2025-07-30T03:08+0300

türki̇ye

türkiye

ramazan doğru

bursa

orman genel müdürlüğü

ağaç

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Bursa'da Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına tek lastiği patlayan tankeriyle su taşıyan çiftçi Ramazan Doğru'ya, Orman Genel Müdürlüğü su tankeri hediye etti.Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Keles ilçesine bağlı kırsal Basak Mahallesi'nde oturan 64 yaşındaki Doğru'yu ziyaret etti.Ziyarette, Doğru'ya Türk bayrağıyla süslü tanker hediye edildi.Yangına gönüllü su taşıyan çiftçi Ramazan Doğru: yangın sönene kadar su taşıyacağını söyleyerek "Bir damla su da olsa, bir ağaç da bir karınca da kurtarsak bizim için en büyük nimet o. Lastik yerine geliyor ama o karınca, ağaç yerine gelir mi? Kaç yılda yetişir bir ağaç, bunu biz biliyoruz köylüler olarak" demişti.Lastiği patladıktan sonra yola devam ettiğini aktaran çiftiçi Doğru, "Ulaşmak istediğim bir tek nokta vardı, o da yangın mahalliydi. 'Bu şekilde çıkamazsın' dediler. Polis ekipleri bile önümü çevirdi, sonra 'Hakkınızı helal edin, Allah razı olsun' dediler. Geri dönmeyi kim düşünür ki?" şeklinde konuştu.

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türkiye, ramazan doğru, bursa, orman genel müdürlüğü, ağaç