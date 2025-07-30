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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/yangin-bolgesine-patlak-lastikle-su-tasiyan-ciftciye-su-tankeri-hediye-edildi-kac-yilda-yetisir-bir-1098233031.html
Yangın bölgesine patlak lastikle su taşıyan çiftçiye su tankeri hediye edildi: 'Kaç yılda yetişir bir ağaç'
Yangın bölgesine patlak lastikle su taşıyan çiftçiye su tankeri hediye edildi: 'Kaç yılda yetişir bir ağaç'
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Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangınına tek lastiği patlayan tankeriyle su taşıyan çiftçi Ramazan Doğru'ya Orman Genel Müdürlüğü tarafından su... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
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ramazan doğru
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orman genel müdürlüğü
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Bursa'da Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına tek lastiği patlayan tankeriyle su taşıyan çiftçi Ramazan Doğru'ya, Orman Genel Müdürlüğü su tankeri hediye etti.Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Keles ilçesine bağlı kırsal Basak Mahallesi'nde oturan 64 yaşındaki Doğru'yu ziyaret etti.Ziyarette, Doğru'ya Türk bayrağıyla süslü tanker hediye edildi.Yangına gönüllü su taşıyan çiftçi Ramazan Doğru: yangın sönene kadar su taşıyacağını söyleyerek "Bir damla su da olsa, bir ağaç da bir karınca da kurtarsak bizim için en büyük nimet o. Lastik yerine geliyor ama o karınca, ağaç yerine gelir mi? Kaç yılda yetişir bir ağaç, bunu biz biliyoruz köylüler olarak" demişti.Lastiği patladıktan sonra yola devam ettiğini aktaran çiftiçi Doğru, "Ulaşmak istediğim bir tek nokta vardı, o da yangın mahalliydi. 'Bu şekilde çıkamazsın' dediler. Polis ekipleri bile önümü çevirdi, sonra 'Hakkınızı helal edin, Allah razı olsun' dediler. Geri dönmeyi kim düşünür ki?" şeklinde konuştu.
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türkiye, ramazan doğru, bursa, orman genel müdürlüğü, ağaç
türkiye, ramazan doğru, bursa, orman genel müdürlüğü, ağaç

Yangın bölgesine patlak lastikle su taşıyan çiftçiye su tankeri hediye edildi: 'Kaç yılda yetişir bir ağaç'

02:12 30.07.2025 (güncellendi: 03:08 30.07.2025)
© AA / İsmail AslandağBursa'da Orhaneli ile Harmancık hattındaki orman yangınına müdahale sürüyor
Bursa'da Orhaneli ile Harmancık hattındaki orman yangınına müdahale sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
© AA / İsmail Aslandağ
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Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangınına tek lastiği patlayan tankeriyle su taşıyan çiftçi Ramazan Doğru'ya Orman Genel Müdürlüğü tarafından su tankeri hediye edildi. Doğru, basına verdiği röpotajda "Bir ağaç da bir karınca da kurtarsak bizim için en büyük nimet o. Kaç yılda yetişir bir ağaç, bunu biz biliyoruz köylüler olarak" demişti.
Bursa'da Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına tek lastiği patlayan tankeriyle su taşıyan çiftçi Ramazan Doğru'ya, Orman Genel Müdürlüğü su tankeri hediye etti.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Keles ilçesine bağlı kırsal Basak Mahallesi'nde oturan 64 yaşındaki Doğru'yu ziyaret etti.
Ziyarette, Doğru'ya Türk bayrağıyla süslü tanker hediye edildi.
Yangına gönüllü su taşıyan çiftçi Ramazan Doğru: yangın sönene kadar su taşıyacağını söyleyerek "Bir damla su da olsa, bir ağaç da bir karınca da kurtarsak bizim için en büyük nimet o. Lastik yerine geliyor ama o karınca, ağaç yerine gelir mi? Kaç yılda yetişir bir ağaç, bunu biz biliyoruz köylüler olarak" demişti.
Lastiği patladıktan sonra yola devam ettiğini aktaran çiftiçi Doğru, "Ulaşmak istediğim bir tek nokta vardı, o da yangın mahalliydi. 'Bu şekilde çıkamazsın' dediler. Polis ekipleri bile önümü çevirdi, sonra 'Hakkınızı helal edin, Allah razı olsun' dediler. Geri dönmeyi kim düşünür ki?" şeklinde konuştu.
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