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Londra hava sahası kapandı: Uçuşlar durduruldu, binlerce yolcu mağdur oldu
Londra hava sahası kapandı: Uçuşlar durduruldu, binlerce yolcu mağdur oldu
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin başkenti Londra'nın hava sahasında meydana gelen teknik arıza, bugün öğleden sonra binlerce yolcunun seyahat planlarını altüst etti. Ülkenin hava... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T23:33+0300
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İngiltere'de arıza nedeniyle Heathrow, Gatwick, Luton, Stansted, Manchester, Birmingham, Edinburgh ve Liverpool gibi önemli havalimanlarında kalkışlar durduruldu.Ulusal Hava Trafik Hizmeti (NATS) tarafından yapılan açıklamada, sorunun teknik bir arıza olduğu ve uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla kapasitenin sınırlandırıldığı belirtildi. NATS, sorunun giderildiğini açıklasa da, uçuşlarda normal seyrin zaman alacağı vurgulandı.İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, konunun yakından takip edildiğini ve teknik sorunun çözüldüğünü duyurdu. Ancak gecikmelerin ve iptallerin bir süre daha devam edeceği belirtildi.Bazı uçaklar saatlerce pistte bekletilirken, bazı uçuşlar ise tamamen iptal edildi. Sosyal medyada paylaşım yapan yolcular, bilgi eksikliği nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti.
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londra, i̇ngiltere, i̇ngiltere savunma bakanlığı, i̇ngiltere rekabet ve piyasalar otoritesi (cma), havalimanı, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, uçak bileti
londra, i̇ngiltere, i̇ngiltere savunma bakanlığı, i̇ngiltere rekabet ve piyasalar otoritesi (cma), havalimanı, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak kazası, uçak bileti

Londra hava sahası kapandı: Uçuşlar durduruldu, binlerce yolcu mağdur oldu

23:33 30.07.2025
© AAİngiltere Havalimanı
İngiltere Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
© AA
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İngiltere'nin başkenti Londra'nın hava sahasında meydana gelen teknik arıza, bugün öğleden sonra binlerce yolcunun seyahat planlarını altüst etti. Ülkenin hava trafik kontrol hizmetlerinden sorumlu olan NATS, sistemde 'önemli bir teknik sorun' yaşandığını duyurdu. Sorun daha sonra giderilse de çok sayıda uçuş iptal edildi.
İngiltere'de arıza nedeniyle Heathrow, Gatwick, Luton, Stansted, Manchester, Birmingham, Edinburgh ve Liverpool gibi önemli havalimanlarında kalkışlar durduruldu.
Ulusal Hava Trafik Hizmeti (NATS) tarafından yapılan açıklamada, sorunun teknik bir arıza olduğu ve uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla kapasitenin sınırlandırıldığı belirtildi. NATS, sorunun giderildiğini açıklasa da, uçuşlarda normal seyrin zaman alacağı vurgulandı.
İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, konunun yakından takip edildiğini ve teknik sorunun çözüldüğünü duyurdu. Ancak gecikmelerin ve iptallerin bir süre daha devam edeceği belirtildi.
Bazı uçaklar saatlerce pistte bekletilirken, bazı uçuşlar ise tamamen iptal edildi. Sosyal medyada paylaşım yapan yolcular, bilgi eksikliği nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti.
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