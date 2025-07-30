https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/londra-hava-sahasi-kapandi-ucuslar-durduruldu-binlerce-yolcu-magdur-oldu-1098257984.html

Londra hava sahası kapandı: Uçuşlar durduruldu, binlerce yolcu mağdur oldu

Londra hava sahası kapandı: Uçuşlar durduruldu, binlerce yolcu mağdur oldu

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin başkenti Londra'nın hava sahasında meydana gelen teknik arıza, bugün öğleden sonra binlerce yolcunun seyahat planlarını altüst etti. Ülkenin hava... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T23:33+0300

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İngiltere'de arıza nedeniyle Heathrow, Gatwick, Luton, Stansted, Manchester, Birmingham, Edinburgh ve Liverpool gibi önemli havalimanlarında kalkışlar durduruldu.Ulusal Hava Trafik Hizmeti (NATS) tarafından yapılan açıklamada, sorunun teknik bir arıza olduğu ve uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla kapasitenin sınırlandırıldığı belirtildi. NATS, sorunun giderildiğini açıklasa da, uçuşlarda normal seyrin zaman alacağı vurgulandı.İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, konunun yakından takip edildiğini ve teknik sorunun çözüldüğünü duyurdu. Ancak gecikmelerin ve iptallerin bir süre daha devam edeceği belirtildi.Bazı uçaklar saatlerce pistte bekletilirken, bazı uçuşlar ise tamamen iptal edildi. Sosyal medyada paylaşım yapan yolcular, bilgi eksikliği nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti.

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