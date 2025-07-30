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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/konya-ilginda-43-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1098234205.html
Konya, Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Konya, Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Konya'nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30.07.2025, Sputnik Türkiye
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AFAD depremin saat 6.40'ta meydana geldiğini belirterek büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Depremin derinliği 15.6 km olarak açıklandı.
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afad, konya, ilgın, deprem, deprem
afad, konya, ilgın, deprem, deprem

Konya, Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

06:59 30.07.2025
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
© Fotoğraf
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Konya'nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD depremin saat 6.40'ta meydana geldiğini belirterek büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Depremin derinliği 15.6 km olarak açıklandı.
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