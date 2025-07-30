https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/konya-ilginda-43-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1098234205.html
Konya, Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Konya, Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Konya'nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T06:59+0300
2025-07-30T06:59+0300
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AFAD depremin saat 6.40'ta meydana geldiğini belirterek büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Depremin derinliği 15.6 km olarak açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/rusyanin-kuril-adalari-bolgesinde-79-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-tsunami-uyarisi-yapildi-1098233382.html
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afad, konya, ilgın, deprem, deprem
afad, konya, ilgın, deprem, deprem
Konya, Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Konya'nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD depremin saat 6.40'ta meydana geldiğini belirterek büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Depremin derinliği 15.6 km olarak açıklandı.