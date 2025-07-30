Kiev'de yolsuzlukla mücadele kurumlarının yetkilerinin sınırlandırılmasına karşı protesto mitingi

Yüksek Rada'nın bazı milletvekilleri, yasanın kabulünü yolsuzlukla mücadele eden yapıların tasfiyesi olarak değerlendirerek, Zelenskiy'in kararına Anayasa Mahkemesi'nde itiraz etmeyi planladıklarını duyurdu.

Kiev ve Ukrayna’nın diğer şehirlerinde kitlesel protestolar başlarken, Batılı ülkeler de ilgili yasaya karşı çıktı.

Daha sonra Zelenskiy, NABU ve SAP ile ilgili yeni bir yasa tasarısı sunarak bu kurumların bağımsızlığının güçlendirileceğini iddia etti. Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk, Rada'nın tasarıyı 31 Temmuz'a kadar değerlendireceğini açıkladı.