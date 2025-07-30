Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/kievde-yolsuzlukla-mucadele-kurumlarinin-yetkilerinin-sinirlandirilmasina-karsi-protesto-mitingi-1098257327.html
Kiev'de yolsuzlukla mücadele kurumlarının yetkilerinin sınırlandırılmasına karşı protesto mitingi
Kiev'de yolsuzlukla mücadele kurumlarının yetkilerinin sınırlandırılmasına karşı protesto mitingi
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, ülkenin yolsuzlukla mücadele kurumlarının yetkilerini sınırlayan yasaya karşı protesto gösterisi düzenleniyor. 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T22:05+0300
2025-07-30T22:03+0300
dünya
ukrayna
kiev
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
yüksek rada
strana.ua
rusya
vladimir zelenskiy
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098111001_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_eaae402810b311fa10a26b274371b178.jpg
Ukrayna’da yayınlanan Strana.ua gazetesinin haberine göre Kiev sakinleri, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAP) yetkilerini sınırlayan yasayı protesto etmek üzere toplanmaya başladı.Gazeteye göre miting alanında güvenlik önlemleri arttırıldı. Önceki mitinglere kıyasla çok daha fazla sayıda kolluk kuvveti görev yapıyor.Zelenskiy ve yolsuzlukla mücadele kurumları
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/abden-yolsuzlukla-mucadeleyi-kisitlayan-ukraynaya-tepki-finansmani-durdurdular--1098223346.html
ukrayna
kiev
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098111001_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_de1809aa1263f1607f01816911cc7cee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, kiev, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yüksek rada, strana.ua, rusya, vladimir zelenskiy, ab
ukrayna, kiev, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yüksek rada, strana.ua, rusya, vladimir zelenskiy, ab

Kiev'de yolsuzlukla mücadele kurumlarının yetkilerinin sınırlandırılmasına karşı protesto mitingi

22:05 30.07.2025
© AP Photo / Alex BabenkoUkrayna’nın başkenti Kiev’de, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAPO) bağımsızlığını kaldıran yasaya karşı düzenlenen protesto gösterisi
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAPO) bağımsızlığını kaldıran yasaya karşı düzenlenen protesto gösterisi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Abone ol
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, ülkenin yolsuzlukla mücadele kurumlarının yetkilerini sınırlayan yasaya karşı protesto gösterisi düzenleniyor.
Ukrayna’da yayınlanan Strana.ua gazetesinin haberine göre Kiev sakinleri, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAP) yetkilerini sınırlayan yasayı protesto etmek üzere toplanmaya başladı.
Gazeteye göre miting alanında güvenlik önlemleri arttırıldı. Önceki mitinglere kıyasla çok daha fazla sayıda kolluk kuvveti görev yapıyor.

Zelenskiy ve yolsuzlukla mücadele kurumları

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, 22 Temmuz'da yolsuzlukla mücadele kurumları NABU ve SAP'ın bağımsızlığını ortadan kaldıran yasayı kabul etti.
Zelenski belgeyi hemen imzaladı.
Ülkenin farklı bölgelerinde NABU yetkilileri vatana ihanet, Rusya ile ticaret ve yolsuzlukla suçlanarak haklarında soruşturma başlatıldı.
NABU'nun bölgelerarası daire başkanlarından Ruslan Magomedrasulov gözaltına alındı.
Yüksek Rada'nın bazı milletvekilleri, yasanın kabulünü yolsuzlukla mücadele eden yapıların tasfiyesi olarak değerlendirerek, Zelenskiy'in kararına Anayasa Mahkemesi'nde itiraz etmeyi planladıklarını duyurdu.
Kiev ve Ukrayna’nın diğer şehirlerinde kitlesel protestolar başlarken, Batılı ülkeler de ilgili yasaya karşı çıktı.
Basında yer alan haberlere göre, AB, yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığıyla ilgili durum nedeniyle Kiev'e yardımı askıya aldı.
Daha sonra Zelenskiy, NABU ve SAP ile ilgili yeni bir yasa tasarısı sunarak bu kurumların bağımsızlığının güçlendirileceğini iddia etti. Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk, Rada'nın tasarıyı 31 Temmuz'a kadar değerlendireceğini açıkladı.
AB- Ukrayna- Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
AB’den yolsuzlukla mücadeleyi kısıtlayan Ukrayna’ya tepki: Finansmanı durdurdular
Dün, 14:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала