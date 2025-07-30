Kiev'de yolsuzlukla mücadele kurumlarının yetkilerinin sınırlandırılmasına karşı protesto mitingi
© AP Photo / Alex BabenkoUkrayna’nın başkenti Kiev’de, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAPO) bağımsızlığını kaldıran yasaya karşı düzenlenen protesto gösterisi
© AP Photo / Alex Babenko
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, ülkenin yolsuzlukla mücadele kurumlarının yetkilerini sınırlayan yasaya karşı protesto gösterisi düzenleniyor.
Ukrayna’da yayınlanan Strana.ua gazetesinin haberine göre Kiev sakinleri, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAP) yetkilerini sınırlayan yasayı protesto etmek üzere toplanmaya başladı.
Gazeteye göre miting alanında güvenlik önlemleri arttırıldı. Önceki mitinglere kıyasla çok daha fazla sayıda kolluk kuvveti görev yapıyor.
Zelenskiy ve yolsuzlukla mücadele kurumları
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, 22 Temmuz'da yolsuzlukla mücadele kurumları NABU ve SAP'ın bağımsızlığını ortadan kaldıran yasayı kabul etti.
Zelenski belgeyi hemen imzaladı.
Ülkenin farklı bölgelerinde NABU yetkilileri vatana ihanet, Rusya ile ticaret ve yolsuzlukla suçlanarak haklarında soruşturma başlatıldı.
NABU'nun bölgelerarası daire başkanlarından Ruslan Magomedrasulov gözaltına alındı.
Yüksek Rada'nın bazı milletvekilleri, yasanın kabulünü yolsuzlukla mücadele eden yapıların tasfiyesi olarak değerlendirerek, Zelenskiy'in kararına Anayasa Mahkemesi'nde itiraz etmeyi planladıklarını duyurdu.
Kiev ve Ukrayna’nın diğer şehirlerinde kitlesel protestolar başlarken, Batılı ülkeler de ilgili yasaya karşı çıktı.
Basında yer alan haberlere göre, AB, yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığıyla ilgili durum nedeniyle Kiev'e yardımı askıya aldı.
Daha sonra Zelenskiy, NABU ve SAP ile ilgili yeni bir yasa tasarısı sunarak bu kurumların bağımsızlığının güçlendirileceğini iddia etti. Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk, Rada'nın tasarıyı 31 Temmuz'a kadar değerlendireceğini açıkladı.