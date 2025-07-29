Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/abden-yolsuzlukla-mucadeleyi-kisitlayan-ukraynaya-tepki-finansmani-durdurdular--1098223346.html
AB’den yolsuzlukla mücadeleyi kısıtlayan Ukrayna’ya tepki: Finansmanı durdurdular
AB’den yolsuzlukla mücadeleyi kısıtlayan Ukrayna’ya tepki: Finansmanı durdurdular
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği’nin (AB), Ukrayna’da yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığının kısıtlanması nedeniyle bu ülkeye yardımları askıya aldığı belirtildi. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T14:43+0300
2025-07-29T14:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa birliği
ab
ukrayna
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
sapo
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/05/1072031290_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_495ccc3e11c70870d73a86eaadb6a4dc.jpg
Ukrayna medyasının hükümet, parlamento ve diplomatik çevrelerdeki kaynaklardan aktardığına göre, AB temsilcileri 24 Temmuz'da diplomatik kanallar aracılığıyla Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko liderliğindeki hükümete Ukrayna'ya yapılan tüm mali yardımları askıya aldıklarını bildirdiler.Ukrayna’da bağımsızlığı kaldırılan yolsuzlukla mücadele kurumları ile ilgili durumun düzelmesi halinde AB’nin bu kararı gözden geçireceği ifade edildi.Ukraynalı gazeteciler, Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAPO) bağımsızlığını ortadan kaldıran yasayı imzalamasının devlete 2025-2026 döneminde 60 milyar dolardan fazla dış finansmana mal olabileceğini hesapladı.Daha önce Batı basını, Avrupa Komisyonu'nun Kiev'i, yolsuzlukla mücadele kurumlarına baskı yapılması halinde Avrupa fonundan sağlanan tüm mali yardımları askıya alabileceği konusunda yazılı olarak uyardığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/zelenskiy-60-yas-ustu-vatandaslarin-orduya-alinmasina-izin-veren-yasayi-imzaladi-1098222692.html
avrupa birliği
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/05/1072031290_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_585dca326f9dc2a22c63d38a05985528.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, ab, ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), sapo, vladimir zelenskiy
avrupa birliği, ab, ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), sapo, vladimir zelenskiy

AB’den yolsuzlukla mücadeleyi kısıtlayan Ukrayna’ya tepki: Finansmanı durdurdular

14:43 29.07.2025 (güncellendi: 14:48 29.07.2025)
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDAB- Ukrayna- Vladimir Zelenskiy
AB- Ukrayna- Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
Abone ol
Avrupa Birliği’nin (AB), Ukrayna’da yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığının kısıtlanması nedeniyle bu ülkeye yardımları askıya aldığı belirtildi.
Ukrayna medyasının hükümet, parlamento ve diplomatik çevrelerdeki kaynaklardan aktardığına göre, AB temsilcileri 24 Temmuz'da diplomatik kanallar aracılığıyla Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko liderliğindeki hükümete Ukrayna'ya yapılan tüm mali yardımları askıya aldıklarını bildirdiler.
Ukrayna’da bağımsızlığı kaldırılan yolsuzlukla mücadele kurumları ile ilgili durumun düzelmesi halinde AB’nin bu kararı gözden geçireceği ifade edildi.
Ukraynalı gazeteciler, Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAPO) bağımsızlığını ortadan kaldıran yasayı imzalamasının devlete 2025-2026 döneminde 60 milyar dolardan fazla dış finansmana mal olabileceğini hesapladı.
Daha önce Batı basını, Avrupa Komisyonu'nun Kiev'i, yolsuzlukla mücadele kurumlarına baskı yapılması halinde Avrupa fonundan sağlanan tüm mali yardımları askıya alabileceği konusunda yazılı olarak uyardığını bildirmişti.
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Zelenskiy, 60 yaş üstü vatandaşların orduya alınmasına izin veren yasayı imzaladı
14:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала