https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/abden-yolsuzlukla-mucadeleyi-kisitlayan-ukraynaya-tepki-finansmani-durdurdular--1098223346.html

AB’den yolsuzlukla mücadeleyi kısıtlayan Ukrayna’ya tepki: Finansmanı durdurdular

AB’den yolsuzlukla mücadeleyi kısıtlayan Ukrayna’ya tepki: Finansmanı durdurdular

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği’nin (AB), Ukrayna’da yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığının kısıtlanması nedeniyle bu ülkeye yardımları askıya aldığı belirtildi. 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T14:43+0300

2025-07-29T14:43+0300

2025-07-29T14:48+0300

ukrayna kri̇zi̇

avrupa birliği

ab

ukrayna

ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)

sapo

vladimir zelenskiy

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Ukrayna medyasının hükümet, parlamento ve diplomatik çevrelerdeki kaynaklardan aktardığına göre, AB temsilcileri 24 Temmuz'da diplomatik kanallar aracılığıyla Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko liderliğindeki hükümete Ukrayna'ya yapılan tüm mali yardımları askıya aldıklarını bildirdiler.Ukrayna’da bağımsızlığı kaldırılan yolsuzlukla mücadele kurumları ile ilgili durumun düzelmesi halinde AB’nin bu kararı gözden geçireceği ifade edildi.Ukraynalı gazeteciler, Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAPO) bağımsızlığını ortadan kaldıran yasayı imzalamasının devlete 2025-2026 döneminde 60 milyar dolardan fazla dış finansmana mal olabileceğini hesapladı.Daha önce Batı basını, Avrupa Komisyonu'nun Kiev'i, yolsuzlukla mücadele kurumlarına baskı yapılması halinde Avrupa fonundan sağlanan tüm mali yardımları askıya alabileceği konusunda yazılı olarak uyardığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/zelenskiy-60-yas-ustu-vatandaslarin-orduya-alinmasina-izin-veren-yasayi-imzaladi-1098222692.html

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avrupa birliği, ab, ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), sapo, vladimir zelenskiy