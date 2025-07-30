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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/kamcatkada-88lik-dev-deprem-sonrasi-japonya-alarmda-tsunami-duvarlari-ilk-kez-tam-kapasiteyle-1098243661.html
Kamçatka Depremi ardından Japonya alarmda: 'Tsunami Duvarları' ilk kez tam kapasiteyle devreye alındı
Kamçatka Depremi ardından Japonya alarmda: 'Tsunami Duvarları' ilk kez tam kapasiteyle devreye alındı
Sputnik Türkiye
Kamçatka’daki 8.8’lik depremin ardından Japonya’da tsunami alarmı verildi. Tsunamiyi durdurmak için inşa edilen dev “deniz duvarları” ilk kez tam kapasiteyle devreye alındı. İşte detaylar...
2025-07-30T11:53+0300
2025-07-30T12:02+0300
dünya
japonya
kamçatka
kamçatka yarımadası
bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı
mi (moro i̇slami özgürleştirme cephesi)
asya & pasifik
deprem
deprem
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Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından, Pasifik’teki onlarca ülke tsunami alarmına geçti. En büyük endişe ise Japonya’da. 2011 Tōhoku felaketinin acı izlerini hala taşıyan ülke, bu kez devasa “tsunami deniz duvarları”yla kaderini değiştirmeye hazırlanıyor.Duvarlar yükseli̇yor, şehi̇rler sessi̇zleşi̇yorJaponya’nın kuzeydoğu kıyılarındaki birçok şehirde, denizle kara arasında uzanan 15 metre yüksekliğindeki beton tsunami duvarları otomatik olarak devreye girdi. Sendai, Iwate, Miyagi gibi geçmişte ağır yıkım yaşamış bölgelerde sirenler çaldı; bariyerler yükseldi.Tokyo merkezli Afet Yönetim Ajansı (JMA), dalga yüksekliğinin bazı bölgelerde 3-4 metreyi bulabileceği uyarısında bulundu. Olası bir darbe anında deniz duvarlarının dayanıklılığı, ilk kez bu ölçekte test edilmiş olacak.2011’den ders alindi mi?11 Mart 2011’de meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami, 20 binden fazla kişinin ölümüne neden olmuştu. Fukuşima nükleer felaketiyle sonuçlanan o olay sonrası Japonya, kıyı boyunca 400 kilometre uzunluğunda tsunami duvarları inşa etti. Bugün o yapılar, ilk kez böylesine büyük bir tehdit karşısında aktif rol üstleniyor.Japon halkı tedirgin. Sosyal medyada birçok kullanıcı “duvarlara güveniyoruz ama dua da ediyoruz” ifadelerini paylaştı.Bi̇li̇m i̇nsanlari uyariyor: Duvar yeterli̇ olmayabi̇li̇rKyoto Üniversitesi’nden tsunami uzmanı Prof. Hiroshi Yamamoto, “Duvarlar belirli bir yüksekliğe kadar koruma sağlayabilir, ancak doğa tahmin edilemezdir. Tahliye planları da en az yapılar kadar hayati” diyerek halka dikkatli olmaları çağrısında bulundu.Tsunami̇ ne zaman vuracak?ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Kamçatka depreminden sonra Japonya’ya ulaşacak dalgaların ilk 3 saat içinde etkisini gösterebileceğini açıkladı. Japon yetkililer, kıyı şeritlerinde yaşayan on binlerce insanı tahliye etmeye başladı. Japon donanması ve sahil güvenlik birimleri alarma geçti.Tsunami̇ duvarlari tek başina yeter mi̇?Japonya’nın devasa mühendislik yatırımı, insanlığın doğayla verdiği mücadelenin simgesi haline geldi. Ancak bu duvarlar sadece fiziksel değil, psikolojik bir siper de sunuyor. Japon halkı, bir yandan duvarlara güveniyor, bir yandan da doğaya karşı alınabilecek en büyük önlemin hız, disiplin ve hazırlık olduğunun farkında.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/turk-sporcu-bengisu-avcinin-oceans-seven-icin-gittigi-japonyada-tsunami-uyarisi-yapiliyor-umarim-1098240280.html
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tsunami deniz duvarı, japonya tsunami uyarısı, kamçatka depremi japonya, tsunami duvarları ne işe yarar, japonya tsunami önlemleri, tsunami wall japan, japonya tsunami tahliyesi
tsunami deniz duvarı, japonya tsunami uyarısı, kamçatka depremi japonya, tsunami duvarları ne işe yarar, japonya tsunami önlemleri, tsunami wall japan, japonya tsunami tahliyesi

Kamçatka Depremi ardından Japonya alarmda: 'Tsunami Duvarları' ilk kez tam kapasiteyle devreye alındı

11:53 30.07.2025 (güncellendi: 12:02 30.07.2025)
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturTsunami riski
Tsunami riski - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Kamçatka açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki dev depremin ardından Japonya’da tsunami uyarısı verildi. Kıyı kentlerinde devasa ‘Tsunami Sea Wall’ (tsunami deniz duvarı) sistemleri ilk kez tam kapasiteyle aktive edildi. Japon halkı nefesini tutmuş durumda.
Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından, Pasifik’teki onlarca ülke tsunami alarmına geçti. En büyük endişe ise Japonya’da. 2011 Tōhoku felaketinin acı izlerini hala taşıyan ülke, bu kez devasa “tsunami deniz duvarları”yla kaderini değiştirmeye hazırlanıyor.

Duvarlar yükseli̇yor, şehi̇rler sessi̇zleşi̇yor

Japonya’nın kuzeydoğu kıyılarındaki birçok şehirde, denizle kara arasında uzanan 15 metre yüksekliğindeki beton tsunami duvarları otomatik olarak devreye girdi. Sendai, Iwate, Miyagi gibi geçmişte ağır yıkım yaşamış bölgelerde sirenler çaldı; bariyerler yükseldi.
Tokyo merkezli Afet Yönetim Ajansı (JMA), dalga yüksekliğinin bazı bölgelerde 3-4 metreyi bulabileceği uyarısında bulundu. Olası bir darbe anında deniz duvarlarının dayanıklılığı, ilk kez bu ölçekte test edilmiş olacak.

2011’den ders alindi mi?

11 Mart 2011’de meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami, 20 binden fazla kişinin ölümüne neden olmuştu. Fukuşima nükleer felaketiyle sonuçlanan o olay sonrası Japonya, kıyı boyunca 400 kilometre uzunluğunda tsunami duvarları inşa etti. Bugün o yapılar, ilk kez böylesine büyük bir tehdit karşısında aktif rol üstleniyor.
Japon halkı tedirgin. Sosyal medyada birçok kullanıcı “duvarlara güveniyoruz ama dua da ediyoruz” ifadelerini paylaştı.

Bi̇li̇m i̇nsanlari uyariyor: Duvar yeterli̇ olmayabi̇li̇r

Kyoto Üniversitesi’nden tsunami uzmanı Prof. Hiroshi Yamamoto, “Duvarlar belirli bir yüksekliğe kadar koruma sağlayabilir, ancak doğa tahmin edilemezdir. Tahliye planları da en az yapılar kadar hayati” diyerek halka dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Tsunami̇ ne zaman vuracak?

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Kamçatka depreminden sonra Japonya’ya ulaşacak dalgaların ilk 3 saat içinde etkisini gösterebileceğini açıkladı. Japon yetkililer, kıyı şeritlerinde yaşayan on binlerce insanı tahliye etmeye başladı. Japon donanması ve sahil güvenlik birimleri alarma geçti.

Tsunami̇ duvarlari tek başina yeter mi̇?

Japonya’nın devasa mühendislik yatırımı, insanlığın doğayla verdiği mücadelenin simgesi haline geldi. Ancak bu duvarlar sadece fiziksel değil, psikolojik bir siper de sunuyor. Japon halkı, bir yandan duvarlara güveniyor, bir yandan da doğaya karşı alınabilecek en büyük önlemin hız, disiplin ve hazırlık olduğunun farkında.
Bengisu Avcı Japonya'da - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
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Türk sporcu Bengisu Avcı'nın 'Oceans Seven' için gittiği Japonya'da tsunami uyarısı yapılıyor: 'Umarım buraya gelmez'
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