https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/husiler-israildeki-ben-gurion-havalimanini-balistik-fuzeylehedefaldik-1098232396.html
Husiler: İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldık
Husiler: İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldık
Sputnik Türkiye
Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı’nı balistik füzeyle vurduklarını açıkladı. Saldırının Gazze’ye destek amacı taşıdığı belirtildi. 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T00:42+0300
2025-07-30T00:42+0300
2025-07-30T00:42+0300
dünya
ortadoğu
haberler
i̇srail
i̇ran
filistin
husiler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640329_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_753177e806404ca52214f421f98d0a3b.jpg
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, saldırının başarılı olduğunu ve milyonlarca İsraillinin sığınaklara kaçmasının yanı sıra havalimanında uçuşların durduğunu aktaran Seri, saldırının Filistin halkına destek ve Gazze Şeridi'nde soykırım suçlarını işleyen İsrail'e karşı bir yanıt olduğunu ifade etti.Husiler, 22 Temmuz'da da Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzesiyle hedef aldıklarını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/trump-yil-sonundan-once-cin-devlet-baskani-si-cinping-ile-gorusebiliriz-1098230680.html
i̇srail
i̇ran
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640329_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce19590ce2fb603b7c006c87eec02fed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, haberler, i̇srail, i̇ran, filistin, husiler
ortadoğu, haberler, i̇srail, i̇ran, filistin, husiler
Husiler: İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldık
Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı’nı balistik füzeyle vurduklarını açıkladı. Saldırının Gazze’ye destek amacı taşıdığı belirtildi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, saldırının başarılı olduğunu ve milyonlarca İsraillinin sığınaklara kaçmasının yanı sıra havalimanında uçuşların durduğunu aktaran Seri, saldırının Filistin halkına destek ve Gazze Şeridi'nde soykırım suçlarını işleyen İsrail'e karşı bir yanıt olduğunu ifade etti.
Husiler, 22 Temmuz'da da Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzesiyle hedef aldıklarını açıklamıştı.