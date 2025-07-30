https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/husiler-israildeki-ben-gurion-havalimanini-balistik-fuzeylehedefaldik-1098232396.html

Husiler: İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldık

Husiler: İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldık

Sputnik Türkiye

Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı’nı balistik füzeyle vurduklarını açıkladı. Saldırının Gazze’ye destek amacı taşıdığı belirtildi. 30.07.2025, Sputnik Türkiye

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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, saldırının başarılı olduğunu ve milyonlarca İsraillinin sığınaklara kaçmasının yanı sıra havalimanında uçuşların durduğunu aktaran Seri, saldırının Filistin halkına destek ve Gazze Şeridi'nde soykırım suçlarını işleyen İsrail'e karşı bir yanıt olduğunu ifade etti.Husiler, 22 Temmuz'da da Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzesiyle hedef aldıklarını açıklamıştı.

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