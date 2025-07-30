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Husiler: İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldık
Husiler: İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldık
Sputnik Türkiye
Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı’nı balistik füzeyle vurduklarını açıkladı. Saldırının Gazze’ye destek amacı taşıdığı belirtildi. 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T00:42+0300
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, saldırının başarılı olduğunu ve milyonlarca İsraillinin sığınaklara kaçmasının yanı sıra havalimanında uçuşların durduğunu aktaran Seri, saldırının Filistin halkına destek ve Gazze Şeridi'nde soykırım suçlarını işleyen İsrail'e karşı bir yanıt olduğunu ifade etti.Husiler, 22 Temmuz'da da Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzesiyle hedef aldıklarını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/trump-yil-sonundan-once-cin-devlet-baskani-si-cinping-ile-gorusebiliriz-1098230680.html
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ortadoğu, haberler, i̇srail, i̇ran, filistin, husiler
ortadoğu, haberler, i̇srail, i̇ran, filistin, husiler

Husiler: İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldık

00:42 30.07.2025
© AA / Mohammed HamoudYemen Husiler
Yemen Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
© AA / Mohammed Hamoud
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Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı’nı balistik füzeyle vurduklarını açıkladı. Saldırının Gazze’ye destek amacı taşıdığı belirtildi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, saldırının başarılı olduğunu ve milyonlarca İsraillinin sığınaklara kaçmasının yanı sıra havalimanında uçuşların durduğunu aktaran Seri, saldırının Filistin halkına destek ve Gazze Şeridi'nde soykırım suçlarını işleyen İsrail'e karşı bir yanıt olduğunu ifade etti.
Husiler, 22 Temmuz'da da Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzesiyle hedef aldıklarını açıklamıştı.
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