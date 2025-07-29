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Trump: Yıl sonundan önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşebiliriz
Trump: Yıl sonundan önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşebiliriz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, yıl sonundan önce Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile ikili bir görüşme yapmayı beklediğini söyledi. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T21:56+0300
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dünya
abd
donald trump
çin devlet başkanı şi cinping
çin
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin'le ticaret görüşmelerinin iyi gittiğini ve yıl sonuna kadar Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelebileceğini belirtti.ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı ile ne zaman görüşebileceği yönündeki soruya, şu şekilde yanıt verdi:
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abd, donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, çin
abd, donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, çin

Trump: Yıl sonundan önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşebiliriz

21:56 29.07.2025
© AP Photo / Alex BrandonTrump-Şi görüşmesi
Trump-Şi görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, yıl sonundan önce Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile ikili bir görüşme yapmayı beklediğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'le ticaret görüşmelerinin iyi gittiğini ve yıl sonuna kadar Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelebileceğini belirtti.
ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı ile ne zaman görüşebileceği yönündeki soruya, şu şekilde yanıt verdi:

"Ben de bu görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum, ancak bunun yıl sonundan önce olacağını söyleyebilirim. Bugün Çin'le çok iyi bir toplantı yaptık. Dün bana bu soruyu sorsaydınız, hayır, durum pek iyi görünmüyordu derdim, ama bugün Ticaret Bakanı Scott'tan, Çin ile yapılan toplantının çok iyi geçtiğini duydum."

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