Trump: Yıl sonundan önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşebiliriz

"Ben de bu görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum, ancak bunun yıl sonundan önce olacağını söyleyebilirim. Bugün Çin'le çok iyi bir toplantı yaptık. Dün bana bu soruyu sorsaydınız, hayır, durum pek iyi görünmüyordu derdim, ama bugün Ticaret Bakanı Scott'tan, Çin ile yapılan toplantının çok iyi geçtiğini duydum."