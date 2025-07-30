https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/fenerbahceden-savunmaya-dunya-yildizi-145-milyon-euro-bonservis-odendi--1098236123.html

Fenerbahçe'den savunmaya dünya yıldızı: 145 milyon euro bonservis ödendi

Fenerbahçe'den savunmaya dünya yıldızı: 145 milyon euro bonservis ödendi

Sputnik Türkiye

Savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun talebi doğrultusunda Al-Hilal forması giyen yıldız sağ bek Joao Cancelo’yu gündemine... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T08:42+0300

2025-07-30T08:42+0300

2025-07-30T08:42+0300

spor

jose mourinho

fenerbahçe

al-hilal

jhon duran

manchester city

joao cancelo

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Transferde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe, Archie Brown, Jhon Duran ve Tarık Çetin’i kadrosuna kattıktan sonra yeni isimler için de girişimlerine hız verdi. Teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda sağ bek arayışına başlayan sarı-lacivertliler, bu bölge için başka bir oyuncuya yöneldi.Osayi-Samuel ile yollarını ayıran, Mimovic’e de "kendine takım bul" mesajını ileten yönetim, savunma hattına dünya çapında bir takviye yapmayı planlıyor. Bu kapsamda yönetime menajerler aracılığıyla önerilen isim ise Joao Cancelo oldu.Al-Hilal forması giyen 31 yaşındaki Portekizli futbolcunun, Avrupa’ya geri dönme isteğini kulübüne ilettiği öğrenildi. 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Cancelo’nun, yıllık 15 milyon Euro maaşında ciddi bir indirime gitmeye hazır olduğu belirtildi.Kariyerinde Manchester City, Bayern Münih ve Barcelona gibi Avrupa devlerinde forma giyen Joao Cancelo için bugüne kadar toplamda 145 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Geride kalan sezonda Al-Hilal ile 39 maça çıkan deneyimli sağ bek, toplam 3130 dakika sahada kaldı.Portekiz Milli Takımı formasını 60 kez giyen Cancelo, milli forma altında 10 kez gol sevinci yaşadı. Transfermarkt verilerine göre ise yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.Fenerbahçe’nin bu transferde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, sarı-lacivertli taraftarlar gelişmeleri heyecanla takip ediyor.

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jose mourinho, fenerbahçe, al-hilal, jhon duran, manchester city, joao cancelo