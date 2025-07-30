https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/fenerbahceden-savunmaya-dunya-yildizi-145-milyon-euro-bonservis-odendi--1098236123.html
Fenerbahçe'den savunmaya dünya yıldızı: 145 milyon euro bonservis ödendi
Fenerbahçe'den savunmaya dünya yıldızı: 145 milyon euro bonservis ödendi
Sputnik Türkiye
Savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun talebi doğrultusunda Al-Hilal forması giyen yıldız sağ bek Joao Cancelo’yu gündemine... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T08:42+0300
2025-07-30T08:42+0300
2025-07-30T08:42+0300
spor
jose mourinho
fenerbahçe
al-hilal
jhon duran
manchester city
joao cancelo
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Transferde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe, Archie Brown, Jhon Duran ve Tarık Çetin’i kadrosuna kattıktan sonra yeni isimler için de girişimlerine hız verdi. Teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda sağ bek arayışına başlayan sarı-lacivertliler, bu bölge için başka bir oyuncuya yöneldi.Osayi-Samuel ile yollarını ayıran, Mimovic’e de "kendine takım bul" mesajını ileten yönetim, savunma hattına dünya çapında bir takviye yapmayı planlıyor. Bu kapsamda yönetime menajerler aracılığıyla önerilen isim ise Joao Cancelo oldu.Al-Hilal forması giyen 31 yaşındaki Portekizli futbolcunun, Avrupa’ya geri dönme isteğini kulübüne ilettiği öğrenildi. 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Cancelo’nun, yıllık 15 milyon Euro maaşında ciddi bir indirime gitmeye hazır olduğu belirtildi.Kariyerinde Manchester City, Bayern Münih ve Barcelona gibi Avrupa devlerinde forma giyen Joao Cancelo için bugüne kadar toplamda 145 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Geride kalan sezonda Al-Hilal ile 39 maça çıkan deneyimli sağ bek, toplam 3130 dakika sahada kaldı.Portekiz Milli Takımı formasını 60 kez giyen Cancelo, milli forma altında 10 kez gol sevinci yaşadı. Transfermarkt verilerine göre ise yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.Fenerbahçe’nin bu transferde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, sarı-lacivertli taraftarlar gelişmeleri heyecanla takip ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/fenerbahcede-toplanan-imza-sayisi-belli-oldu-1098230547.html
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jose mourinho, fenerbahçe, al-hilal, jhon duran, manchester city, joao cancelo
jose mourinho, fenerbahçe, al-hilal, jhon duran, manchester city, joao cancelo
Fenerbahçe'den savunmaya dünya yıldızı: 145 milyon euro bonservis ödendi
Savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun talebi doğrultusunda Al-Hilal forması giyen yıldız sağ bek Joao Cancelo’yu gündemine aldı. Avrupa’ya dönmek isteyen Portekizli oyuncu, maaşında ciddi bir indirime gitmeye hazır.
Transferde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe, Archie Brown, Jhon Duran ve Tarık Çetin’i kadrosuna kattıktan sonra yeni isimler için de girişimlerine hız verdi. Teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda sağ bek arayışına başlayan sarı-lacivertliler, bu bölge için başka bir oyuncuya yöneldi.
Osayi-Samuel ile yollarını ayıran, Mimovic’e de "kendine takım bul" mesajını ileten yönetim, savunma hattına dünya çapında bir takviye yapmayı planlıyor. Bu kapsamda yönetime menajerler aracılığıyla önerilen isim ise Joao Cancelo oldu.
Al-Hilal forması giyen 31 yaşındaki Portekizli futbolcunun, Avrupa’ya geri dönme isteğini kulübüne ilettiği öğrenildi. 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Cancelo’nun, yıllık 15 milyon Euro maaşında ciddi bir indirime gitmeye hazır olduğu belirtildi.
Kariyerinde Manchester City, Bayern Münih ve Barcelona gibi Avrupa devlerinde forma giyen Joao Cancelo için bugüne kadar toplamda 145 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Geride kalan sezonda Al-Hilal ile 39 maça çıkan deneyimli sağ bek, toplam 3130 dakika sahada kaldı.
Portekiz Milli Takımı formasını 60 kez giyen Cancelo, milli forma altında 10 kez gol sevinci yaşadı. Transfermarkt verilerine göre ise yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.
Fenerbahçe’nin bu transferde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, sarı-lacivertli taraftarlar gelişmeleri heyecanla takip ediyor.