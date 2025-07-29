https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/fenerbahcede-toplanan-imza-sayisi-belli-oldu-1098230547.html
Fenerbahçe'de toplanan imza sayısı belli oldu
Fenerbahçe'de toplanan imza sayısı belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Spor Kulübü, olağanüstü genel kurul çağrısı kapsamında toplanan imzalarla ilgili detaylı açıklamada bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, Medeni Kanun’un... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T21:48+0300
2025-07-29T21:48+0300
2025-07-29T21:48+0300
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Fenerbahçe, olağanüstü genel kurul için Medeni Kanun’a göre 8 bin 468, kulüp tüzüğüne göre ise 7 bin 982 geçerli imza toplandığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sicil Kurulu tarafından 25 Temmuz 2025 tarihinde Genel Sekreterliğe sunulan raporda toplamda 9 bin 954 imza beyanının teslim alındığı belirtildi. İncelemeler sonucunda bu beyannamelerin 10 farklı kategoride değerlendirildiği, noter onaylı olmayan, fotokopi ya da apostil şerhi bulunmayan belgelerin geçersiz sayıldığı aktarıldı.Fenerbahçe'de 9 bin 491 üyenin beyannamesi değerlendirmeye alındı. Bu kapsamda 8 bin 468 imzanın Medeni Kanun’a, 7 bin 982 imzanın ise kulüp tüzüğüne uygun olduğu belirlendi. Gerekli şartları taşımayan bin 23 beyanname ise geçersiz sayıldı.Aidat borcu bulunan 486 üyenin durumu da tespit edildi. Kulüp, tüm üyelerin SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirildiğini, itirazlar doğrultusunda yeniden inceleme yapılabileceğini bildirdi.Fenerbahçe Spor Kulübü'nün toplam üye sayısının 54 bin 977 olduğu ve olağanüstü genel kurula gidilebilmesi için 10 bin 995 imzanın gerektiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/fenerbahce-ve-besiktasin-avrupa-maclarini-yonetecek-hakemler-belli-oldu-1098202363.html
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fenerbahçe, fenerbahçe vapuru, fenerbahçe spor kulübü, fenerbahçe opet, fenerbahçe ülker, imza, ıslak imza, e-imza, i̇mza töreni, noter tasdikli imza sayısı, i̇mza günü
Fenerbahçe'de toplanan imza sayısı belli oldu
Fenerbahçe Spor Kulübü, olağanüstü genel kurul çağrısı kapsamında toplanan imzalarla ilgili detaylı açıklamada bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, Medeni Kanun’un 75. maddesi kapsamında 8 bin 468, kulüp tüzüğüne göre ise 7 bin 982 geçerli imza toplandığını duyurdu.
Fenerbahçe, olağanüstü genel kurul için Medeni Kanun’a göre 8 bin 468, kulüp tüzüğüne göre ise 7 bin 982 geçerli imza toplandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sicil Kurulu tarafından 25 Temmuz 2025 tarihinde Genel Sekreterliğe sunulan raporda toplamda 9 bin 954 imza beyanının teslim alındığı belirtildi. İncelemeler sonucunda bu beyannamelerin 10 farklı kategoride değerlendirildiği, noter onaylı olmayan, fotokopi ya da apostil şerhi bulunmayan belgelerin geçersiz sayıldığı aktarıldı.
Fenerbahçe'de 9 bin 491 üyenin beyannamesi değerlendirmeye alındı. Bu kapsamda 8 bin 468 imzanın Medeni Kanun’a, 7 bin 982 imzanın ise kulüp tüzüğüne uygun olduğu belirlendi. Gerekli şartları taşımayan bin 23 beyanname ise geçersiz sayıldı.
Aidat borcu bulunan 486 üyenin durumu da tespit edildi. Kulüp, tüm üyelerin SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirildiğini, itirazlar doğrultusunda yeniden inceleme yapılabileceğini bildirdi.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün toplam üye sayısının 54 bin 977 olduğu ve olağanüstü genel kurula gidilebilmesi için 10 bin 995 imzanın gerektiği belirtildi.