https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/trump-fed-baskani-powell-derhal-istifa-etmeli-1097543306.html
Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi. 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T03:54+0300
2025-07-03T03:54+0300
2025-07-03T03:54+0300
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jerome powell
abd senatosu
fed
abd merkez bankası (fed)
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ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.ABD Federal Konut Müdürü William Pulte, Kongre'yi Powell'ın siyasi taraflılığı ve ABD Senatosu'nu aldattığı iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatmaya çağırdı.Çağrının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da "Çok geç, Powell derhal istifa etmeli!!!" yazdı.Trump dün yaptığı açıklamada, Powell'ı 'aptal' olarak niteleyerek, Powell'ın yerine geçebilecek iki veya üç kişi olduğunu söylemişti.Haziran ayında, ABD Federal Rezervi, Trump'ın tekrar tekrar yaptığı kesinti çağrılarına rağmen faiz oranını yüzde 4.25-4.5 seviyesinde tutmaya karar vermişti. Powell o gün yaptığı açıklamada, ABD'nin bu yıl uyguladığı tarifelerdeki artışların fiyatları artırabileceğini ve tüm ekonomik faaliyeti etkileyebileceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/abd-iranin-uaea-ile-isbirligini-askiya-almayi-secmesi-kabul-edilemez-1097540337.html
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abd, donald trump, jerome powell, abd senatosu, fed, abd merkez bankası (fed)
abd, donald trump, jerome powell, abd senatosu, fed, abd merkez bankası (fed)
Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.
ABD Federal Konut Müdürü William Pulte, Kongre'yi Powell'ın siyasi taraflılığı ve ABD Senatosu'nu aldattığı iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatmaya çağırdı.
Çağrının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da "Çok geç, Powell derhal istifa etmeli!!!" yazdı.
Trump dün yaptığı açıklamada, Powell'ı 'aptal' olarak niteleyerek, Powell'ın yerine geçebilecek iki veya üç kişi olduğunu söylemişti.
Haziran ayında, ABD Federal Rezervi, Trump'ın tekrar tekrar yaptığı kesinti çağrılarına rağmen faiz oranını yüzde 4.25-4.5 seviyesinde tutmaya karar vermişti. Powell o gün yaptığı açıklamada, ABD'nin bu yıl uyguladığı tarifelerdeki artışların fiyatları artırabileceğini ve tüm ekonomik faaliyeti etkileyebileceğini belirtmişti.