https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/trump-fed-baskani-powell-derhal-istifa-etmeli-1097543306.html

Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli

Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi. 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T03:54+0300

2025-07-03T03:54+0300

2025-07-03T03:54+0300

dünya

abd

donald trump

jerome powell

abd senatosu

fed

abd merkez bankası (fed)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094713667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce9e25d54a4bc16dca276eeb8eb04876.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.ABD Federal Konut Müdürü William Pulte, Kongre'yi Powell'ın siyasi taraflılığı ve ABD Senatosu'nu aldattığı iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatmaya çağırdı.Çağrının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da "Çok geç, Powell derhal istifa etmeli!!!" yazdı.Trump dün yaptığı açıklamada, Powell'ı 'aptal' olarak niteleyerek, Powell'ın yerine geçebilecek iki veya üç kişi olduğunu söylemişti.Haziran ayında, ABD Federal Rezervi, Trump'ın tekrar tekrar yaptığı kesinti çağrılarına rağmen faiz oranını yüzde 4.25-4.5 seviyesinde tutmaya karar vermişti. Powell o gün yaptığı açıklamada, ABD'nin bu yıl uyguladığı tarifelerdeki artışların fiyatları artırabileceğini ve tüm ekonomik faaliyeti etkileyebileceğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/abd-iranin-uaea-ile-isbirligini-askiya-almayi-secmesi-kabul-edilemez-1097540337.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, jerome powell, abd senatosu, fed, abd merkez bankası (fed)