https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/diyarbakirda-7-katli-bina-sallandi-bina-sakinleri-tahliye-edildi-1098254536.html

Diyarbakır'da 7 katlı bina sallandı: Bina sakinleri tahliye edildi

Diyarbakır'da 7 katlı bina sallandı: Bina sakinleri tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, halkın sallandığı ihbarında bulunduğu 7 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi. AFAD ve ilgili ekiplerin yaptığı ilk... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T18:43+0300

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Diyarbakır Yenişehir’de sallandığı ihbar edilen 7 katlı bina, duvarda çatlak tespit edilince tedbir amaçlı tahliye edildi. Kooperatifler Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir binada oturanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne binanın sallandığını bildirince olay yerine AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri binanın etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, binanın bir duvarında çatlak tespit edildi. Binanın sağlamlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirilen çatlak nedeniyle bina sakinleri tahliye edildi.Bina sakinlerinden Ümit Canlı, “İki gün önce gece duvarlardan ses geldi, ancak deprem olmadığını anlayınca evden çıkmadık. Bugün ise duvarda çatlak olduğunu fark ettik” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/kucukcekmecede-iki-katli-binanin-catisi-coktu-bina-tahliye-edildi-1098025081.html

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türkiye, diyarbakır, diyarbakır büyükşehir belediyesi, diyarbakır valiliği, diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı