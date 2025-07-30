https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/cumhurbaskanligi-iletisim-baskan-yardimcisi-cagatay-ozdemir-gorevden-alindi-1098233195.html

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararnameyle İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alınarak, Ferhat Pirinççi ve İlhami Giray Şahin... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T02:56+0300

2025-07-30T02:56+0300

2025-07-30T02:57+0300

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çağatay özdemir

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türkiye

dışişleri bakanlığı

i̇letişim başkanlığı

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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı.TÜÇA Başkanı Prof. Dr. Pirinççi ve İlhami Giray Şahin İletişim Başkan yardımcılıklarına atandı.Ferhat Pirinççi kimdir?Bursa'da 1979'da doğan Prof. Dr. Pirinççi, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu, yüksek lisans ve doktorasını yine aynı üniversitede tamamladı.Pirinççi, akademisyenliğin yanı sıra 2012-2014 yıllarında Dışişleri Bakanlığı, Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (SAM) danışman, 2014-2015 yıllarında Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (ORSAM) akademik koordinatör ve danışman, 2016-2018 yıllarında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Dekan Yardımcılığı ve 2018-2019 yıllarında Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi'nde Dekanlık görevlerini yürüttü.Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) 2020'de kıdemli araştırmacı olarak görev yapmaya başlayan Pirinççi, 2021-2022 yıllarında da Kriter Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği üstlendi.Ayrıca 2023-2024 yıllarında SETA Akademi Direktörlüğü vazifesini yürüten Pirinççi, ulusal televizyon kanallarında yorumculuk, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda projede yöneticilik, araştırmacılık ve koordinatörlük yaptı.TÜÇA Başkanlığı görevini Temmuz 2024'ten beri sürdüren Pirinççi, 10 Nisan itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi olarak atandı.İlhami Giray Şahin kimdir?Ankara'da 1982'de doğan İlhami Giray Şahin, Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde Ekonomi ve Hukuk Fakültesi'nde İşletme (MBA) yüksek lisansını yapan Şahin, sırasıyla Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bankacılık ve Finans Eğitimi ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beşeri ve İktisadi Coğrafya yüksek lisans programlarında öğrenim gördü.Geçmişte TBMM AK Parti Grup Başkanlığı'nda Ekonomi Müşaviri ve TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenen Şahin, son olarak Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği yapıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/mersin-valiligi-kaymakamin-oglunun-magdur-sifatiyla-yer-aldigi-olayla-ilgili-bakanlik-tarafindan-1098230928.html

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ferhat pirinççi, çağatay özdemir, bursa, türkiye, dışişleri bakanlığı, i̇letişim başkanlığı