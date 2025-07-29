https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/mersin-valiligi-kaymakamin-oglunun-magdur-sifatiyla-yer-aldigi-olayla-ilgili-bakanlik-tarafindan-1098230928.html

Mersin Valiliği: Kaymakamın oğlunun mağdur sıfatıyla yer aldığı olayla ilgili bakanlık tarafından inceleme başlatıldı

Mersin Valiliği: Kaymakamın oğlunun mağdur sıfatıyla yer aldığı olayla ilgili bakanlık tarafından inceleme başlatıldı

Sputnik Türkiye

Mersin Valiliği, Mezitli Kaymakamı'nın oğunun mağdur sıfatıyla yer aldığı olayla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığını bildirdi. 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T22:41+0300

2025-07-29T22:41+0300

2025-07-29T22:41+0300

mersin valiliği

i̇çişleri bakanlığı

türki̇ye

cumhuriyet başsavcılığı

mezitli

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Mersin'in Mezitli ilçesinde 5 kişinin gözaltına alındığı olaya ilişkin Mersin Valiliği bir açıklama yaptı.Açıklamada, 26 Temmuz'da Mezitli ilçesinde meydana gelen ve bazı basın organlarında yer alan olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu ifade edildi.Valiliğin açıklamasına göre yaya şekilde evine giden K.G'nin kendisini bıçakla kovaladıklarını beyan ettiği 5-6 kişiden şikayetçi olduğu bildirildi.Şikayet üzerine Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

türki̇ye

mezitli

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Sputnik Türkiye

mersin valiliği, i̇çişleri bakanlığı, cumhuriyet başsavcılığı, mezitli