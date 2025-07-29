https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/mersin-valiligi-kaymakamin-oglunun-magdur-sifatiyla-yer-aldigi-olayla-ilgili-bakanlik-tarafindan-1098230928.html
Mersin Valiliği: Kaymakamın oğlunun mağdur sıfatıyla yer aldığı olayla ilgili bakanlık tarafından inceleme başlatıldı
Mersin Valiliği: Kaymakamın oğlunun mağdur sıfatıyla yer aldığı olayla ilgili bakanlık tarafından inceleme başlatıldı
Sputnik Türkiye
Mersin Valiliği, Mezitli Kaymakamı'nın oğunun mağdur sıfatıyla yer aldığı olayla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığını bildirdi. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T22:41+0300
2025-07-29T22:41+0300
2025-07-29T22:41+0300
mersin valiliği
i̇çişleri bakanlığı
türki̇ye
cumhuriyet başsavcılığı
mezitli
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Mersin'in Mezitli ilçesinde 5 kişinin gözaltına alındığı olaya ilişkin Mersin Valiliği bir açıklama yaptı.Açıklamada, 26 Temmuz'da Mezitli ilçesinde meydana gelen ve bazı basın organlarında yer alan olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu ifade edildi.Valiliğin açıklamasına göre yaya şekilde evine giden K.G'nin kendisini bıçakla kovaladıklarını beyan ettiği 5-6 kişiden şikayetçi olduğu bildirildi.Şikayet üzerine Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
türki̇ye
mezitli
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mersin valiliği, i̇çişleri bakanlığı, cumhuriyet başsavcılığı, mezitli
mersin valiliği, i̇çişleri bakanlığı, cumhuriyet başsavcılığı, mezitli
Mersin Valiliği: Kaymakamın oğlunun mağdur sıfatıyla yer aldığı olayla ilgili bakanlık tarafından inceleme başlatıldı
Mersin Valiliği, Mezitli Kaymakamı'nın oğunun mağdur sıfatıyla yer aldığı olayla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığını bildirdi.
Mersin'in Mezitli ilçesinde 5 kişinin gözaltına alındığı olaya ilişkin Mersin Valiliği bir açıklama yaptı.
Açıklamada, 26 Temmuz'da Mezitli ilçesinde meydana gelen ve bazı basın organlarında yer alan olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu ifade edildi.
Valiliğin açıklamasına göre yaya şekilde evine giden K.G'nin kendisini bıçakla kovaladıklarını beyan ettiği 5-6 kişiden şikayetçi olduğu bildirildi.
Şikayet üzerine Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Olaya karıştıkları değerlendirilen 5 şüpheli tespit edilmiştir. Şüpheliler, 18 yaşından küçük olmaları üzerine işlemlerin yapılması amacıyla Çocuk Büro Amirliğine teslim edilmiştir.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç kapsamında, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır. Yakalanan 5 suça sürüklenen çocuğun 2'sinin aynı mahallede 17 Temmuz'da gerçekleşen başka bir bıçaklı saldırı olayının şüphelileri oldukları ve olayla ilgili adli sürecin devam ettiği tespit edilmiştir.
Mezitli Kaymakamı'nın oğlu K.G'nin mağdur sıfatıyla yer aldığı söz konusu olayla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır."