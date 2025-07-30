https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/buyukcekmecede-otluk-yangini-alevler-kisa-surede-buyudu-1098251443.html

Büyükçekmece'de otluk yangını: Alevler kısa sürede büyüdü

Büyükçekmece'de otluk yangını: Alevler kısa sürede büyüdü

Sputnik Türkiye

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangında alevler rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T16:35+0300

2025-07-30T16:35+0300

2025-07-30T16:35+0300

türki̇ye

büyükçekmece

yangın

i̇tfaiye

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Büyükçekmece Celaliye Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/uzmanindan-kul-yagisina-karsi-uyari-kul-solumak-cigerleri-tikayarak-olume-kadar-goturur-1098249311.html

türki̇ye

büyükçekmece

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büyükçekmece, yangın, i̇tfaiye