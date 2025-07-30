https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/buyukcekmecede-otluk-yangini-alevler-kisa-surede-buyudu-1098251443.html
Büyükçekmece'de otluk yangını: Alevler kısa sürede büyüdü
Büyükçekmece'de otluk yangını: Alevler kısa sürede büyüdü
Sputnik Türkiye
Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangında alevler rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T16:35+0300
2025-07-30T16:35+0300
2025-07-30T16:35+0300
türki̇ye
büyükçekmece
yangın
i̇tfaiye
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Büyükçekmece Celaliye Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/uzmanindan-kul-yagisina-karsi-uyari-kul-solumak-cigerleri-tikayarak-olume-kadar-goturur-1098249311.html
türki̇ye
büyükçekmece
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büyükçekmece, yangın, i̇tfaiye
büyükçekmece, yangın, i̇tfaiye
Büyükçekmece'de otluk yangını: Alevler kısa sürede büyüdü
Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangında alevler rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Büyükçekmece Celaliye Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangın için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor