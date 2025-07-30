https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/bakan-tunc-acikladi-cocuk-yargilamasi-degisecek-mi-1098245524.html
Bakan Tunç açıkladı: Çocuk yargılaması değişecek mi?
Bakan Tunç açıkladı: Çocuk yargılaması değişecek mi?
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç çocuk yargılamalarına ilişkin bir düzenleme içinde olduklarını söyledi ve "15-18 yaş grubu yeni bir kategori olabilir mi, tüm bunlar... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T13:13+0300
2025-07-30T13:13+0300
2025-07-30T13:13+0300
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mattia ahmet minguzzi
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çocuk
yargı
orman yangını
soruşturma
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti sonrası tartışılan 'çocuk yargılamalarına' ilişkin mesaj verdi. Bakan Yılmaz Tunç, "Hukukçularımız, akademisyenlerimiz, bu suçlara bakan ilgili daire üyeleri ve başkanlarıyla yapacağımız değerlendirmelerle, toplumdan gelen hassasiyeti de dikkate alarak; 15-18 yaş grubu yeni bir kategori olabilir mi, tüm bunlar konuşulan konular" ifadelerini kullandı.Çocuk yargılaması değişecek mi?NTV'da canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı "Bu konuda çalışmalar yapıldı. TBMM'ye önereceğimiz bazı hususlar var. Çocukların her türlü tehlikeden ve kötü durumlardan korunması devletimizin en önemli görevi. Cezaların caydırıcılığı bakımından düzenlemeler oldu. Tartışılan konu ceza adaletini ortaya çıkarmak. Her ülkenin ceza kanunları farklı... Dolayısıyla burada bilim adamlarımız, hukukçularımız, akademisyenlerimiz, bu suçlara bakan ilgili daire üyeleri ve başkanlarıyla yapacağımız değerlendirmelerle, toplumdan gelen hassasiyeti de dikkate alarak; 15-18 yaş grubu yeni bir kategori olabilir mi, tüm bunlar konuşulan konular. Ortaya çıkmış, kesinleşmiş bir durum söz konusu değil. Önemli olan çocuklar bakımından ceza adaletinin sağlanması." dedi.Orman yangınlarında 39 tutukluBakan Tunç'a orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda son durum da soruldu. Bakan Tunç, 1 Haziran tarihinden bu yana Türkiye genelinde 168 kişinin orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alındığını açıkladı. Bu kişilerden 39'unun tutuklandığı bilgisini veren Bakan Tunç, 64 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/avukat-serhat-arslandan-tepki-ceken-paylasim-evladi-ilk-olen-degil-dedi-anne-yasemin-minguzziyi-1098245703.html
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yılmaz tunç, mattia ahmet minguzzi, tbmm, çocuk, yargı, orman yangını, soruşturma
yılmaz tunç, mattia ahmet minguzzi, tbmm, çocuk, yargı, orman yangını, soruşturma
Bakan Tunç açıkladı: Çocuk yargılaması değişecek mi?
Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç çocuk yargılamalarına ilişkin bir düzenleme içinde olduklarını söyledi ve "15-18 yaş grubu yeni bir kategori olabilir mi, tüm bunlar konuşulan konular" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti sonrası tartışılan 'çocuk yargılamalarına' ilişkin mesaj verdi. Bakan Yılmaz Tunç, "Hukukçularımız, akademisyenlerimiz, bu suçlara bakan ilgili daire üyeleri ve başkanlarıyla yapacağımız değerlendirmelerle, toplumdan gelen hassasiyeti de dikkate alarak; 15-18 yaş grubu yeni bir kategori olabilir mi, tüm bunlar konuşulan konular" ifadelerini kullandı.
Çocuk yargılaması değişecek mi?
NTV'da canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı "Bu konuda çalışmalar yapıldı. TBMM'ye önereceğimiz bazı hususlar var. Çocukların her türlü tehlikeden ve kötü durumlardan korunması devletimizin en önemli görevi. Cezaların caydırıcılığı bakımından düzenlemeler oldu. Tartışılan konu ceza adaletini ortaya çıkarmak. Her ülkenin ceza kanunları farklı... Dolayısıyla burada bilim adamlarımız, hukukçularımız, akademisyenlerimiz, bu suçlara bakan ilgili daire üyeleri ve başkanlarıyla yapacağımız değerlendirmelerle, toplumdan gelen hassasiyeti de dikkate alarak; 15-18 yaş grubu yeni bir kategori olabilir mi, tüm bunlar konuşulan konular. Ortaya çıkmış, kesinleşmiş bir durum söz konusu değil. Önemli olan çocuklar bakımından ceza adaletinin sağlanması." dedi.
Orman yangınlarında 39 tutuklu
Bakan Tunç'a orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda son durum da soruldu. Bakan Tunç, 1 Haziran tarihinden bu yana Türkiye genelinde 168 kişinin orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alındığını açıkladı. Bu kişilerden 39'unun tutuklandığı bilgisini veren Bakan Tunç, 64 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini söyledi.