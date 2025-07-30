https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/bakan-kurum-acikladi-7-yanginda-66si-konut-132-yapi-agir-hasarli-ya-da-yikik-1098239349.html

Bakan Kurum açıkladı: 7 yangında 66'sı konut 132 yapı ağır hasarlı ya da yıkık

Bakan Kurum açıkladı: 7 yangında 66'sı konut 132 yapı ağır hasarlı ya da yıkık

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucunda şu ana kadar, Karabük'te 74, Bilecik'te 16, Sakarya'da... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T11:48+0300

2025-07-30T11:48+0300

2025-07-30T11:48+0300

türki̇ye

orman

orman yangını

murat kurum

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

antalya

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Bir haftayı aşkın süredir Türkiye'nin birçok bölgesi orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bakan Kurum toplamda 7 yangında 66'sı konut 132 yapının ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu duyurdu.132 yapı hasarlı ya da yıkıkÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük, Bilecik, Sakarya, Uşak, Antalya, Bursa ve Kahramanmaraş'taki orman yangınlarında 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu bildirdi.Kurum, sosyal medya hesabından, orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.Yangında zarar gören tüm şehirlerde afetin izinin hızla silineceğini belirten Kurum, 20 Temmuz'dan bu yana meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.Bakan Kurum, "Ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucunda şu ana kadar, Karabük'te 74, Bilecik'te 16, Sakarya'da 12, Uşak'ta 13, Antalya'da 7, Bursa'da 5, Kahramanmaraş'ta 5 olmak üzere 66'sı konut toplam 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullandı.

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orman, orman yangını, murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, antalya