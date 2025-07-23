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Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi oturma eylemini sonlandırdı: 'Ölüm tehditleri alıyorum'
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi oturma eylemini sonlandırdı: 'Ölüm tehditleri alıyorum'
Sputnik Türkiye
Kadıköy'de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndaki oturma eylemini sonlandırdı. Eyleme... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
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2025-07-23T00:38+0300
türki̇ye
mattia ahmet minguzzi
ölüm
ölüm tehdidi
ölüm nedeni
ölüm yıldönümü
ölüm riski
cinayet
cinayet büro amirliği
seri cinayet
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Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Bakırköy'deki oturma eylemini sonlandırdı.Kadıköy’de 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından adalet talebiyle Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda günlerdir oturma eylemi yapan Yasemin Minguzzi'ye bu akşam İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun eşi Nahide Dervişoğlu, İYİ Parti Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve sanatçı Gülben Ergen destek verdi.Yasemin Minguzzi ise duygusal bir konuşma yaparak, yürüttüğü mücadelenin sonuç vereceğine inandığını ve artık eylemi sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Minguzzi, “Emsal bir karar çıkacağına inanıyorum. Bu uğurda mücadele ettim ve devam edeceğim. Ancak ölüm tehditleri alıyorum'' dedi.Minguzzi, aldığı ölüm tehditlerinin sürdüğünü de kamuoyuyla paylaşarak, yetkililerden güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/mattia-ahmet-minguzzi-cinayeti-davasi-2-ekime-ertelendi-1097952371.html
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mattia ahmet minguzzi, ölüm, ölüm tehdidi, ölüm nedeni, ölüm yıldönümü, ölüm riski, cinayet, cinayet büro amirliği, seri cinayet, cinayet masası
mattia ahmet minguzzi, ölüm, ölüm tehdidi, ölüm nedeni, ölüm yıldönümü, ölüm riski, cinayet, cinayet büro amirliği, seri cinayet, cinayet masası

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi oturma eylemini sonlandırdı: 'Ölüm tehditleri alıyorum'

00:38 23.07.2025
© AAMattia Ahmet Minguzzi
Mattia Ahmet Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© AA
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Kadıköy'de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndaki oturma eylemini sonlandırdı. Eyleme siyasetçiler, sivil toplum temsilcileri ve sanatçı Gülben Ergen de destek verdi. Yasemin Minguzzi, emsal bir karar çıkacağına inandığını belirterek ölüm tehditleri almaya devam ettiğini söyledi.
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Bakırköy'deki oturma eylemini sonlandırdı.
Kadıköy’de 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından adalet talebiyle Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda günlerdir oturma eylemi yapan Yasemin Minguzzi'ye bu akşam İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun eşi Nahide Dervişoğlu, İYİ Parti Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve sanatçı Gülben Ergen destek verdi.
Yasemin Minguzzi ise duygusal bir konuşma yaparak, yürüttüğü mücadelenin sonuç vereceğine inandığını ve artık eylemi sonlandırma kararı aldığını duyurdu. Minguzzi, “Emsal bir karar çıkacağına inanıyorum. Bu uğurda mücadele ettim ve devam edeceğim. Ancak ölüm tehditleri alıyorum'' dedi.
Minguzzi, aldığı ölüm tehditlerinin sürdüğünü de kamuoyuyla paylaşarak, yetkililerden güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.
Yasemin Minguzzi sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
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Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme: Duruşma ertelendi
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