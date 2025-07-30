https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/atama-ve-gorevden-almalar-resmi-gazetede-prof-dr-mehmet-naci-inci-tubitak-yonetim-kurulu-uyeligine-1098236537.html
Atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de: Prof. Dr. Mehmet Naci İnci TÜBİTAK yönetim kurulu üyeliğine atandı
Atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de: Prof. Dr. Mehmet Naci İnci TÜBİTAK yönetim kurulu üyeliğine atandı
Sputnik Türkiye
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ yönetim kurulu üyeliğine Fatih Altınkayık'ın ataması yapıldı. Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ise TÜBİTAK yönetim kurulu üyeliğine... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T09:21+0300
2025-07-30T09:21+0300
2025-07-30T09:22+0300
türki̇ye
i̇letişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı
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tübi̇tak
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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararnameyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı.İletişim başkan yardımcılıklarına İlhami Giray Şahin ile Ferhat Pirinççi atandı.10 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran atanmıştı. Duran, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı’na atanan Fahrettin Altun'dan devralmıştı.Ferhat Pirinççi kimdir?1979'da Bursa'da doğan Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı üniversitede tamamladı.İlhami Giray Şahin kimdir?1982'de Ankara'da doğan Şahin, Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/cumhurbaskanligi-iletisim-baskan-yardimcisi-cagatay-ozdemir-gorevden-alindi-1098233195.html
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atama ve görevden almalar, resmi gazete, tübi̇tak
atama ve görevden almalar, resmi gazete, tübi̇tak
Atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de: Prof. Dr. Mehmet Naci İnci TÜBİTAK yönetim kurulu üyeliğine atandı
09:21 30.07.2025 (güncellendi: 09:22 30.07.2025)
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ yönetim kurulu üyeliğine Fatih Altınkayık'ın ataması yapıldı. Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ise TÜBİTAK yönetim kurulu üyeliğine atandı.
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre,
Türkiye Şeker Fabrikaları
AŞ yönetim kurulu üyeliğine Fatih Altınkayık'ın ataması yapıldı.
Devlet Malzeme Ofisi
Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliğine Selçuk Erdal Günal, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliğine Mete Saat getirildi.
TÜBİTAK
yönetim kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Prof. Dr. Mehmet Bulut, Doç. Dr. Şuayıp Birinci, Murat İkinci ve İsmail Doğan atandı.
Tarım
ve Orman Bakanlığında açık bulunan Balıkçılık ve Su Ürünleri genel müdür yardımcılıkları için Erdinç Güneş ve Hüseyin Akbaş görevlendirildi.
Et ve Süt Kurumu
Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kalkan görevden alınırken, bu suretle boşalan genel müdür yardımcılığına Ceyhun Bozçalar'ın ataması gerçekleştirildi.
Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür yardımcılığına Mithat Gülsever getirildi.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararnameyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı.
İletişim başkan yardımcılıklarına İlhami Giray Şahin ile Ferhat Pirinççi atandı.
10 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran atanmıştı. Duran, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı’na atanan Fahrettin Altun'dan devralmıştı.
1979'da Bursa'da doğan Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı üniversitede tamamladı.
Pirinççi, akademinin yanı sıra 2012-2014 yıllarında Dışişleri Bakanlığı, Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (SAM) danışman, 2014-2015 yıllarında Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (ORSAM) akademik koordinatör ve danışman, 2016-2018 yıllarında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Dekan Yardımcılığı ve 2018-2019 yıllarında Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi'nde Dekanlık görevlerini yaptı. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) 2020'de kıdemli araştırmacı olarak görev yapmaya başlayan Pirinççi, 2021-2022 yıllarında da Kriter Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği üstlendi. Ayrıca 2023-2024 yıllarında SETA Akademi Direktörlüğü görevini yürüten Pirinççi, ulusal televizyon kanallarında yorumculuk, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda projede yöneticilik, araştırmacılık ve koordinatörlük yaptı. Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanlığı görevini Temmuz 2024'ten beri sürdüren Pirinççi, 10 Nisan itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi olarak atandı.
İlhami Giray Şahin kimdir?
1982'de Ankara'da doğan Şahin, Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu.
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde Ekonomi ve Hukuk Fakültesi'nde İşletme lisansını yapan Şahin, sırasıyla Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bankacılık ve Finans Eğitimi ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beşeri ve İktisadi Coğrafya yüksek lisans programlarında öğrenim gördü. Geçmişte TBMM AK Parti Grup Başkanlığı'nda Ekonomi Müşaviri ve TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenen Şahin, son olarak Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği yapıyordu.